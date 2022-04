Dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme dans les régions centre du pays, les FAMas ont réalisé de nouveaux exploits durant les semaines dernières dans la Cercle de Djenné. D’après le communiqué du Chef d’Etat-major des Armées maliennes, au cours de cette opération plusieurs terroristes ont été tués et des équipements militaires saisis.

A la lumière de ce communiqué du Chef d’Etat-major des Armées, il ressort que du 23 mars au 31 mars 2022, une opération d’opportunité aéroterrestre de grande envergure a été menée dans la zone de Moura à 17 kilomètres au Nord-est de Kouakourou dans le Cercle de Djenné. D’après le communiqué, cette opération fait suite à des renseignements bien précis qui ont permis de localiser la tenue d’une rencontre entre différents katibats à Moura, fief des terroristes depuis quelques années. Et d’indiquer qu’une combinaison d’actions d’aéroterrestres, en l’occurrence des forces au sol et les troupes aéroportées notamment les forces spéciales, a permis un bilan très lourd chez les terroristes : « 203 combattants des GAT (groupes armés terroristes) neutralisés avec une interpellation de 51 personnes ». A cela, précise le communiqué, s’ajoute un bilan matériel de : « 200 motos brulées et saisies, d’importantes quantités d’armes et de munitions récupérées ».

Par la suite, les FAMas ont procédé aux nettoyages systématiques de toute la zone. A en croire au communiqué du Chef d’Etat-major des Armées, après les premières auditions effectuées par la gendarmerie, les personnes interpellées ont été transférées au pôle judiciaire spécialisé, chargé de l’instruction des affaires de terrorisme. Et de souligner que les opérations de fouilles et de sécurisation se poursuivent dans le secteur. « Egalement une mission d’actions civilo-militaire se rendra dans la localité de Moura dans les jours à venir » informe le même communiqué.

« L’Etat-major tient à féliciter les FAMas pour leur disponibilité et leur engagement pour la Défense du territoire national, la protection des personnes et leurs biens et de la lutte contre le terrorisme » a libellé ce communiqué. Dans lequel, le chef d’état-major des armées a rappelé que le respect de Droits de l’Homme(DH), de même que le Droit International Humanitaire (DIH) reste une priorité dans la conduite des opérations. Ceci, selon le même communiqué, s’explique par d’énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules, de même que l’ouverture d’enquêtes à chaque fois que des allégations sont portées contre les FAMas.

Pour conclure, le Chef d’état-major général des armées a tenu à inviter les populations à la retenue contre les spéculations diffamatoires à l’encontre des FAMas et au respect de la mémoire des éléments de forces de défense et de sécurité de même que toutes les victimes civiles du terrorisme.

Adama Tounkara

