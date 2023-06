Certains diront que la comparaison est exagérée pas du tout si on mesure le degré de patriotisme des deux stratèges militaires. Depuis son arrivée à la tête du département stratégique de la défense et des anciens combattants le jeune officier Sadio Camara qui a acquis une expérience avérée au contact du feu dans le nord du Mali a compris qu’il fallait opérer un choix stratégique dans la conduite des opérations militaires. Pour opérer ce choix stratégique, il fallait un coup de poker qui consistait à contraindre les forces françaises de l’opération ‘’Barkhane ‘’ a quitté le Mali. Pour réussir cette mission délicate, le Colonel Major Sadio Camara a utilisé les mêmes méthodes que le vainqueur de la guerre de six jours le général Moshe Dayan, la ruse, l’intelligence et l’intuition auxquelles, il faudrait ajouter la ténacité du président de la transition chef de l’Etat Colonel Assimi Goita et l’audace de son Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maiga.

Depuis le 17 janvier 2012, le Mali compte ses morts chaque jour que Dieu fait, il fallait y mettre fin. Rappelons qu’en dépit de la présence des forces internationales depuis le 11 janvier 2013 par le truchement de l’opération ‘’Serval’’ qui est devenue ‘’Barkhane’’, ensuite la MINUSMA, le G5 SAHEL, EUCAP SAHEL la situation sécuritaire qui était localisée au nord a gagné le centre ensuite une bonne partie du territoire national pour s’étendre aux pays voisins. Pire les attaques ont changé de nature avec les massacres de masse contre civils et militaires devant le regard souvent complice de toutes ces forces en présence. Finalement les populations du Sahel ont commencé à organiser des manifestations monstres pour dénoncer ce carnage. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase la convocation à Pau en France par Macron des chefs d’Etats du G5 SAHEL pour qu’ils clarifient leurs positions par rapport au maintien ou pas de la force ‘’Barkhane’’. Pour les peuples du Sahel c’est une façon pour la communauté internationale de continuer à les narguer. Le premier pays de la région à ouvrir le ban a été le Mali à travers le chanteur Salif Keita qui a dénoncé le comportement du président IBK face à Macron ‘’un ‘’gamin’’. Les propos du Rossignol de la musique malienne seront suivis par la naissance du Mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques qui aura raison du régime d’IBK le 18 août 2020 avec le soutien des 5 colonels. A la surprise générale après les événements du 21 mai 2021 qui ont abouti à la rectification, le Colonel major Sadio Camara qui a retrouvé son poste de Ministre de la défense et des anciens combattants sans langue de bois a vite tourné les regards vers Moscou, un partenaire historique du temps de l’Union Soviétique. Avec le soutien de la grande Russie, les autorités maliennes qui ignorent la peur parce que soutenues par le peuple qui à travers une pétition avait souhaité ce partenariat depuis fort longtemps ont pu équiper les FAMa. Avant les événements du 21 mai à chaque le Mali se proposait de payer des armes la France brandissait la question de l’embargo sur les armes et elle n’en n’avait cure malgré le nombreux morts à son nez et à sa barbe.

Depuis le ‘’NON’’ du président de la République populaire et révolutionnaire de Guinée feu Ahmed Sekou Toure au feu général De Gaulle aucun africain francophone ne pouvait imaginer cet autre camouflet contre l’ancienne puissance coloniale la France. Un homme nommé Colonel Major Sadio Camara a gagné ce pari. Le meilleur messager est celui qui a vu et non celui qui a entendu a-t-on coutume de dire. Il faut le dire quelques temps après l’opération ‘’Serval’’, des officiers supérieurs maliens qui ont collaboré avec leurs frères d’armes français avaient commencé à douter de la bonne foi des politiques gaulois pour une victoire totale et sans appel contre le terrorisme. Parmi eux un certain Colonel major Sadio Camara qui ne pouvait imaginer un seul jour, la métropole collaborée avec des soi-disant indépendantistes cachés derrière le masque du terrorisme. D’autres officiers comme le président de la transition, chef de l’Etat Colonel Assimi Goita , le président du Conseil national de transition Malick Diaw , le redoutable patron de l’Agence nationale de la sécurité d’Etat Colonel Modibo Kone et le Colonel Major Ismaël Wague ministre de la réconciliation nationale, un pilote reconnu de l’armée de l’air du Mali qui ont combattu au nord dans une atmosphère de trahison entretenue par l’hexagone ne pouvaient que s’associer à leur frère d’arme Sadio Camara pour renverser la vapeur en faveur des FAMa qui avaient besoin d’êtres mises en confiance. Le 18 août 2020 en déposant le régime du président IBK suite à une révolte populaire avec son corollaire de nombreux morts, l’espoir d’un prochain retour de la sécurité a redonné confiance au peuple malien meurtri par une dizaine d’années de guerre. Mais celui qui a été choisi par les jeunes officiers le Colonel major Bah NDaou homme réputé intègre ne tardera pas à décevoir en raison de son choix de continuer à agir selon la volonté du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui on le sait est les yeux et les oreilles de la France en Afrique francophone. Du temps où le président Ahmed Sekou Toure était le président de la Guinée tirant les conséquences de l’amère réalité de l’impérialisme n’a-t-il pas martelé que quand les occidentaux t’applaudisse ce que ton peuple souffre. C’est pour cette raison que les Maliens ont commencé à se méfier lorsque le président Emmanuel Macron a eu le courage moral de dire que ce que Bah NDaou a fait en 6 mois, le président IBK ne l’a pas fait en 7 ans comme si c’est la France qui devait noter la gestion du pouvoir en Afrique. Pendant que ces événements se déroulaient les jeunes officiers ont observé une patience stricte. Laurent Gbagbo l’ancien président ivoirien n’a pas manqué de souligner avec humour que quand, un président africain se rend à l’Elysée, une fois sur le perron il croit qu’il est un grand en oubliant qu’il est secrètement la risée du président français qui l’accueille. Il semble que c’est sa visite à l’Elysée qui lui a donné des idées au point de vouloir diriger son dirigeable vers la France. Ce que Bah Daw ne savait pas ce que les jeunes officiers étaient déjà dans le bain de la nouvelle orientation qu’il voulait prendre après sa rencontre avec Emmanuel Macron. Dans sa stratégie, il voulait être plus royaliste que le roi en se débarrassant du Ministre de la défense et des anciens combattants Colonel Major Sadio Camara et du Colonel Modibo Kone Ministre de la sécurité et de la protection civile. Dans un grand sursaut de patriotisme pour barrer le chemin à un retour dans la soute de la France, le peuple malien est sorti massivement pour répondre à l’appel du leader du M5 RFP le Docteur Choguel Kokalla Maiga. C’est l’union qui fait la force c’est pourquoi les 5 colonels et le M5 ont décidé de cheminer ensemble pour redonner au Mali la place qu’il mérite dans le concert des nations.

