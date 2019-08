Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a inauguré avant-hier mardi, le Centre de secours des Sapeurs-pompiers à Niamana et le Peloton de la Garde nationale à Kati. Ces deux réalisations prouvent à suffisance le dynamisme et la volonté du Général Salif Traoré à renforcer davantage la capacité opérationnelle des forces de sécurité dans leur mission.

C’est sous une forte pluie que le général ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Salif Traoré, accompagné des membres de son département, a d’abord coupé le ruban symbolique du tout nouveau centre de secours de la protection civile en présence des responsables de la protection civile. Entièrement financé par l’Etat malien, le centre est composé de six dortoirs, des véhicules de secours, des bureaux, un logement pour le chef de centre et un forage équipé.

Il est appelé à raccourcir les délais d’interventions sur l’espace géographique des logements sociaux et dans tout le secteur de Baguinéda. Selon le Général de division Salif Traoré, l’idée de la réalisation de cette infrastructure est de répondre aux besoins exprimés par la populationcompte tenu de l’ampleur des taux d’accidents dans la zone. « Aujourd’hui Niamana a grandi, il y a beaucoup de monde dans cette zone urbaine et il y avait la nécessité que la protection civile soit présente parce que le taux d’accident avait commencé à prendre de l’ampleur. C’est pourquoi, nous avons jugé utile d’installer un centre de secours adéquat qui dispose des moyens adéquats »,a soutenu le ministre Traoré.

Il s’est ensuite rendu à Kati où il a été accueilli au son de la fanfare de la Garde nationale pour inaugurer le peloton permanent. D’un coût d’environ 50 millions de nos francs, ce peloton,qui est le plus grand de la Garde nationale par sa taille, permettra à plus d’une centaine d’éléments de ce corps de contrôler les périmètres urbains.

A en croire le Chef d’état-major de la Garde nationale, ces réalisations représentent tout juste un échantillon parmi les nombreux travaux réalisés ou en cours de réalisation par le département dans le cadre de la Loi de Programmation de la Sécurité Intérieure 2017-2021. «Nous offrons des commodités à ces hommes et femmes qui travaillent au niveau du peloton de la garde pour qu’ils puissent travailler dans les meilleures conditions. Il y a des choses encore à faire, nous avons entendu ce que le Chef d’état-major a dit et dans les jours à venir, nous allons procéder à la clôture du camp. Nous profitons de la Loi de programmation de la sécurité intérieure pour doter les forces de sécurité de commodités sur une période de cinq ans ».

Pour clôturer cette importante journée, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a visité l’Ecole nationale de police et le Groupement mobile de sécurité.

Bintou Diarra

Direction de la Protection civile de Ménaka : Lt/col Lamine Mohamed Diakité prend les commandes !

La passation de service entre Lt/col Diakité et son prédécesseur Lt/Col Traoré, a eu lieu mardi 20 août 2019 à Gao, sous la supervision de l’inspecteur en chef de la direction générale de la protection civile, Col Djibril Tamboura, en présence des autorités militaires et administratives.

Le Directeur régional sortant de la Protection civile de la région de Ménaka, Lt/ colonel Djinkinè F. Traoré, a remis officiellement le flambeau au Lt/colonel Lamine Mohamed Diakité qui devient le deuxième directeur régional de la protection civile de la région de Ménaka nouvellement créée.

Issu de la promotion 2010 de la Protection civile, le jeune officier de 37 ans est détenteur d’un Doctorat en médecine obtenu à la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontostomatologie de l’Université de Bamako.

Jusqu’à sa nomination à Ménaka, le 05 août 2019, Lt/colonel Lamine Mohamed Diakité était en service à la Direction régionale de Sikasso.

DTK

