Sécurité : Les FAMa dans la lutte contre le terrorisme : Un exemple de dévouement et d’efficacité́

Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires croissants, les Forces Armées Maliennes (FAMa) se distinguent par leur engagement sans faille et leur stratégie efficace visant à protéger les populations et à restaurer la stabilité́ sur l’ensemble du territoire.

Sous la coordination de l’État-Major Général des Armées et de la Direction de l’Information et de la Relation Publique des Armées (DIRPA), les FAMa mènent plusieurs opérations ciblées pour neutraliser les groupes armés terroristes et affaiblir leurs infrastructures logistiques, inscrivant ainsi leurs actions dans une vision claire de reconquête et de sécurisation durable.

Grâce à une exploitation approfondie des renseignements, les FAMa ont récemment mené́ des missions de reconnaissance offensive dans la région de Tombouctou. Le 3 janvier 2025, une opération précise a abouti à la neutralisation d’un véhicule pickup dissimulé à 30 km au nord- ouest de Ras-El-Ma, cercle de Goundam, ainsi qu’à la destruction de sa logistique, réduisant les capacités des groupes armés terroristes dans la zone. Le lendemain, le 4 janvier 2025, une autre mission a permis de localiser et de détruire un dépôt logistique clé́ appartenant à un cadre d’AQMI, situé à 11 km au nord-ouest de Zarho, dans le cercle de Gourma-Rharous, perturbant ainsi les opérations des groupes terroristes actifs dans la région.

Conscientes de l’importance des réseaux logistiques pour les groupes armés terroristes, les FAMa ont intensifié leurs efforts pour assécher ces flux de soutien. Parmi les succès récents, on souligne la destruction d’un convoi de plusieurs camions transportant des matériels et moyens logistiques destinés à ravitailler des groupes combattants dans le sud du Gourma. Cette intervention stratégique démontre la capacité́ des forces armées à anticiper et à neutraliser les menaces terroristes. Ces opérations s’inscrivent dans une approche globale visant non seulement à démanteler les réseaux terroristes, mais aussi à restaurer un environnement favorable aux activités économiques et sociales dans les zones affectées. En renforçant la présence de l’État dans les régions reculées et en travaillant en collaboration avec les populations locales, les FAMa contribuent à instaurer une stabilité́ durable.

Le courage et la dévotion des Forces Armées Maliennes suscitent une admiration unanime. Ces héros de la nation méritent un soutien inconditionnel de la part de tous les Maliens. Il est essentiel de réaffirmer notre unité́ et de valoriser les sacrifices consentis par nos soldats, qui se battent sans relâche pour assurer notre sécurité́.

Bokoum Abdoul Momini /maliweb.net

