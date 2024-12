La 15e Biennale d’art africain contemporain de Dakar, placée sous le thème « the wake-l’éveil », avec comme pays invités d’honneur les USA et le Cap vert, cette 15e édition de la biennale de Dak’art a enregistré plus de 400 000 visiteurs, venus célébrer les arts visuels, toutes les disciplines artistiques à savoir la peinture, la sculpture, le design, les installations sonores, musicales, les performances mais aussi de panels de haut niveau autour de thématiques importantes pour l’expansion du marché des arts en Afrique et dans le monde.

Un des rendez-vous les plus attendus des arts plastiques ou visuels qui a réuni pendant un mois 400 visiteurs et artistes à travers le monde pour les manifestations culturelles in et les off.

Cette édition a vu la participation de 58 artistes d’Afrique et de la diaspora, sélectionnés pour l’exposition internationale, qui était installé à l’ancien palais de justice de Dakar. Chacun y est allé de son inspiration, chacun dans sa singularité, avec sa technique propre à lui, sa démarche propre à lui, ses matières aussi diversifiées comme les œuvres alliant créativité et émotion. De l’installation, de la photographie, de la peinture, de la sculpture, du design, des performances, du dessin, …Une immersion, une vraie à couper le souffle avec toutes ces expressions artistiques.

Les OFF, plus de 250 projets indépendants un peu partout autour de l’événement sur des sites à Dakar, Gorée, Saly, …une aubaine pour les artistes connus comme pour les jeunes talents. 70 expositions OFF offrant une vitrine aux artistes du monde d’exposer leurs œuvres, chose qui apporte plus de couleurs, de dynamisme à la biennale de Dakar. Des expositions installées dans les endroits suivants : Musée des civilisations noires, Musée Théodore Monod, La gallérie nationale, Box Art, gallérie de mon père, l’espace Pihola, la gallérie OH, la gallérie Arte, …

Avec un budget d’un milliard 800 millions de francs CFA de l’Etat sénégalais et une contribution de près de 291 millions de francs CFA du secteur privé.

Le prix du sculpteur Ousmane Sow pour le droit de suite, est revenu à la Jamaïcaine Sonia Barrett pour son œuvre ‘’Map-Lective’’.

Le prix de la mairie de Dakar, d’une valeur de cinq millions, a été attribué à l’artiste sénégalais Manel Ndoye dont l’œuvre exposée dans le pavillon Sénégal réinvente le langage de la tapisserie traditionnelle sénégalaise.

Les prix de l’Uémoa et celui de l’intégration de la Cédéao d’une valeur de 5 millions ont été décernés respectivement à l’artiste togolais Clay Apenouvon pour son œuvre « Grande fenêtre sur le large » et à la plasticienne sénégalaise Dior Thiam pour son œuvre « Particles 1 et 2 ».

Le prix de la révélation du ministre de la jeunesse, des sports et de la culture du Sénégal, d’une valeur de 10 millions a été remis à l’artiste ougandais Rolald Odur pour son œuvre « the fabric of identity ».

Le Grand Prix de la Biennale Dak’art 2024. Léopold Sédar Senghor a été reçu par la graphiste martiniquaise Agnès Brézéphin, des mains du président du Sénégal Bassirou Faye, pour son œuvre le “Coolie”.

Au-delà des musées, galléries et des espaces d’exposition, les artisans se sont bien frottés les mains. L’économie locale en a reçu certainement un impact considérable avec tout ce monde qui a pris part à la 15e édition de la biennale de l’art africain contemporain 2024.

Aminata Agaly yattara

