La fondation festival Ségou Art festival sur le Niger a annoncé, samedi 18 janvier 2025, les couleurs de la 21e édition du festival. L’édition 2025 aura lieu du 4 au 9 février 2025 dans la cité des Balanzans.

C’était en présence du maire, du gouverneur de Ségou, que le délégué général du festival et tous les responsables des activités ont annoncé le programme de l’édition 2025.

Placée sous le thème « Diversité culturelle, paix et unité », cette 21e édition vise comme les autres, à promouvoir l’art et la culture au Mali et en Afrique. Cette année plus de 40 000 festivaliers, plus de 350 000 visiteurs sont attendus. Plus de 300 professionnels de la culture et plus de 400 artisans de 40 pays ont confirmé leur participation. La cité des 333 saints est la ville invitée d’honneur et Burkina Faso et le Niger sont les pays invités d’honneur.

Ségou promet des activités diversifiées notamment la foire artisanale de Ségou, des concerts géants sur les berges du fleuve Niger, les animations sur le Quais des arts, la foire d’art contemporain, sur le théâtre, la danse, des ateliers, des masters classes, des conférences, la nuit du pagne tissé, la caravane culturelle pour la paix, et la sauvegarde de l’environnement.

Pendant une semaine, du 4 au 9 février 2025, Ségou mettra en valeur l’art contemporain avec des expositions et activités immersives avec des artistes maliens et internationaux. “Une dynamique de renforcer les liens de fraternités et le brassage entre les peuples de l’AES, la Semaine de la Fraternité de la Confédération des Etats du Sahel sera organisée en marge de Ségou ’Art-Festival sur le Niger du 03 au 09 février 2025. Cet évènement d’envergure est un espace de promotion de la diversité culturelle et de valorisation des identités des peuples des Etats de l’AES qui constitue une opportunité de création de richesse, d’entraide, de la croissance et d’emplois décents pour un développement socioéconomique harmonieux et durable dans l’espace”, a annoncé le délégué général du festival, Djibril Guissé.

Au programme, des soirées théâtrales Ségou ’Aart festival sur le Niger; la caravane culturelle pour la paix et la diversité qui réunira les pays comme le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée; les soirées musiques urbaines et reggae music night, qui mettront sur scène les rappers et reggae men / women du Mali et de la sous-région ouest-africaine; la symphonie pour la paix qui ouvrira le bal lors de la cérémonie d’ouverture; la nuit du pagne tissé dont le thème cette année est “Pagne tissé, facteur de cohésion sociale et de développement local “, qui se tiendra le 07 février 2025 au Musée des masques et marionnettes.

Quant aux manifestations traditionnelles prévues, il y’aura la course de pirogues, les masques Dogon, les marionnettes, les danses et musiques traditionnelles et également les ateliers artisanaux immersifs à la foire. Les festivaliers vont découvrir des expositions in, comme « Peindre la Paix », AES, Bi Mali, les off à travers la ville de Ségou.

L’innovation majeure de Ségou Art 2025 reste le concours national talents de la cité, qui a mis en compétition plus de 300 jeunes artistes à travers le Mali. Une activité novatrice qui donnera un espace aux artistes en herbe d’exprimer leur génie créateur et dont la finale est prévue pour février.

Les guests de cette 21e édition sont: Salif Keita du Mali, Abdoulaye Diabaté du Mali, Amadou et Mariam du Mali, Sékouba Bambino de la Guinée, Mokoomba du Zimbabwe, Alif Naaba du Burkina Faso, Mamar Kassé du Niger, Didier Awadi du Sénégal. Beaucoup d’autres artistes émergents se produiront lors de concerts géants.

Aminata Agaly Yattara

