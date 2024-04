Abdoul Samadou Diop, vice-président du club de Markala l’annonce : « Pendant les dix prochaines années prolongeables, « Blonba » d’Alioun Ifra N’Diaye sera chargé de l’organisation du FESMAMAS »

A l’occasion de la 31ème édition des festivités du Festival des masques et marionnettes de Markala (FESMAMAS), M. Abdoul Samadou Diop, Vice-Président du club des jeunes de Markala, nous a accordé un entretien. Il évoque le succès de cette édition du Festival FESMAMAS. Tout en reconnaissant quelques défis rencontrés lors de l’organisation, il exprime sa satisfaction de soutenir cette initiative. Ce jeune membre actif de plusieurs grandes associations se dédie quotidiennement au développement de sa localité. Son expertise a grandement contribué à la réussite de cette édition.

Le FESMAMAS, également connu sous le nom de « Sogôbô », incarne véritablement l’esprit des masques et marionnettes de Markala. Après 30 années d’existence, M. Diop estime que le bilan est satisfaisant, malgré des difficultés financières rencontrées. Il insiste sur l’idée que désormais, évoquer les masques et marionnettes implique inévitablement Markala et cela est en grande partie dû au FESMAMAS. L’objectif ultime est que Markala soit reconnue comme la capitale incontestée de cet art ancestral.

Selon lui, l’impact du festival sur la population est double : d’abord sur le plan économique, car durant les trois jours de festivités, les commerçants voient leurs affaires prospérer grâce aux achats effectués par les festivaliers venus de tous horizons. En outre, le FESMAMAS joue un rôle crucial dans la préservation de la culture locale.

Diop affirme que toutes les autorités administratives et coutumières étaient présentes lors de l’événement. Cependant, il tient à adresser des remerciements particuliers au maire Adama Siby pour son engagement indéfectible et sa détermination à garantir le succès de cette édition. Il précise que le programme était riche, avec les prestations de 16 troupes de Markala pendant les trois jours, clôturées par un concert géant pour une fin en apothéose.

Le vice-président, M. Abdoul S Diop de l’Association des Jeunes de Markala, s’est exprimé avec enthousiasme sur le succès de la participation de son organisation au récent festival. Pour lui, ce triomphe est le fruit d’une collaboration fructueuse avec « Blonba » d’Alioun Ifra N’Diaye, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour cet événement emblématique de la ville de Markala.

Il a souligné l’importance de cette coopération pour insuffler une nouvelle dynamique et orienter le festival vers de nouveaux horizons. La mise en place de la foire a également été un succès, offrant aux visiteurs l’opportunité de découvrir et d’acheter divers produits. Bien que cette édition ait été considérée comme transitoire, elle a permis de mettre en lumière certaines lacunes. Celles-ci seront étudiées en vue d’améliorer les éditions futures, notamment celles dédiées au festival des masques et marionnettes de Markala qui ambitionne de devenir un événement majeur inscrit dans l’agenda culturel du pays.

Une satisfaction particulière a été exprimée quant à l’inclusion de tous les groupes locaux dans le festival, en contraste avec les années précédentes où certaines troupes avaient refusé de participer. Cette édition a été une réussite et la responsabilité de l’organisation du festival est désormais transmise à « Blonba », qui s’engage pour les dix prochaines années, avec la possibilité de prolonger le contrat en cas de satisfaction mutuelle.

Le vice-président a appelé tous les habitants de Markala à s’approprier cet événement, soulignant son importance en tant qu’élément clé de l’identité culturelle de la localité. Le festival, reconnu et apprécié à travers le monde, figure parmi les activités phares de l’UNESCO au Mali. Il a invité tous les citoyens à se joindre à eux pour redonner à cet événement sa renommée et sa visibilité d’antan.

Fousseyni SISSOKO

Source : Notre Voie

