Art et humour : la comédienne, Kanstou Amina Fofana, en spectacle inédit ce vendredi à Kati

Après plusieurs rôles joués dans le « Voile secret » du jeune producteur Fousseini MaÎga, ‘’la Mauvaise belle mère’’ de Boubacar Sidibé, la comédienne, diplômée de l’Institut national Balla Fasséké, Kanstou Amina Fofana, a décidé de voler de ses propres ailes. Ce vendredi, elle se produira dans la ville, où elle promet un spectacle vivant devant le public. La comédienne qui nous avons rencontré chez son producteur ‘’ Djata Production’’ sis à Korofina, annonce qu’elle se mettra dans la peau d’un soulard et d’une folle pour dénoncer les sujets d’actualité.

En plus de dénoncer les tares de la société malienne, ‘’Kobakai Antchou’’ son nom d’artiste, va utiliser le théâtre ou l’humour pour étaler sur la place publique les problèmes sociaux, économiques, politiques et les mauvais comportements qui défraient la chronique. Pour ce spectacle inédit, elle sera épaulée par une vingtaine d’artistes et musiciens qui promettent de tenir en haleine le public de Kati et environ pendant les heures tardives de la nuit. Kobakai Antchou voudrait être l’une des étoiles qui exportera la comédie malienne au-delà des frontières.

Ainsi, après une licence au conservatoire, elle multiplie la collaboration avec les artistes de renommées internationales telles que Guimba National, qu’elle appelle affectueusement « mon père », Souleymane Keïta dit Kanté… Fille de la première femme metteuse en scène du Mali, celle qui produira son premier spectacle vivant estime qu’elle a été choisie par le théâtre et l’humour. Depuis sa tendre enfance, elle a embrassé ce métier dont elle rêve d’être une référence mondiale pour le Mali comme un Certain Gohou Michel en Côte d’Ivoire.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

