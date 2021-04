Arts numériques : Le nouvel espace Walaha ouvre ses portes

A Bamako, les acteurs culturels ont désormais à leur disposition un nouveau centre culturel pluridisciplinaire spécialisé dans l’économie créative et numérique. Le Groupe Walaha, initiateur de ce joyau, a procédé, mardi 30 mars à Magnambougou Faso Kanou, à l’ouverture de l’espace qui porte son nom.

Le président du groupe Walaha, Fousseyni Diakité, entouré de nombreux invités issus du monde de la culture, de l’art numérique et de la communication, collaborateurs, partenaires et anciens ministres ; a ouvert officiellement les portes de leur nouvel espace.

Le nouveau centre culturel met à la disposition de l’ensemble du monde de la culture un espace de Coworking composé d’un espace be to be et des bureaux.

Walaha met ses 13 années expériences acquises dans l’arts visuels et oratoires, les technologies de l’information et de la communication dans son nouvel espace.

Sur place, le groupe offre aux jeunes, son premier public, une salle polyvalente et une terrasse équipée et dotée des studios radio, télé, des espaces de projection de films et de spectacles, et de restaurants slowfood.

Le groupe Walaha, veut à travers cette ouverture « continuer à contribuer à l’économie créative au Mali tout en œuvrant pour une forte intégration de la jeunesse dans l’entrepreneuriat culturel gagnant ».

Les autorités locales de la Commune ont salué la mise à disposition de la communauté du joyau.

Le représentant de ministre de la Communication et de l’Economie numérique a félicité et encouragé le président du groupe Walaha et son équipe pour les efforts déployés depuis plus d’une décennie en faveur de la promotion de l’économie numérique et du développement de la culture.

« La technologie de l’information apporte à l’industrie et des services des gains de productivité considérable », soutient le représentant du ministre Touré. Il rappellera que « l’avantage de l’économie numérique c’est aussi de briser les frontières physiques et géographie. Elle permet d’être en relation directe avec les consommateurs et sans contrainte de temps et de lieu ».

La cérémonie d’ouverture a été marquée par des démonstrations culinaires et la prestation de la star malienne, Habib Kouyaté. En live, l’artiste avec sa guitare a émerveillé le public.

Kadiatou Mouyi Doumbia

(artisanat)

