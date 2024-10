CCK-Korè Baro Kalanso : Le Korodugaya : voyage au cœur d’une tradition en mutation

Le Centre Culturel Kôrè (CCK), à Ségou a accueilli le 28 septembre 2024, une conférence-débat d’une grande portée intellectuelle et culturelle, autour du thème : « Le Korodugaya et ses pratiques à travers le temps et l’espace ».

Le Korè Baro Kalanso a été animée par Dr Hamadoun Sanogo, chercheur et spécialiste en anthropologie culturelle. Le thème abordé, « Le Korodugaya et ses pratiques similaires dans le temps et l’espace », a suscité l’intérêt d’un public diversifié, composé de chercheurs, d’étudiants, de praticiens culturels et de membres de la société civile.

Dr Sanogo a débuté son exposé en définissant le concept de Korodugaya, un rituel ancestral pratiqué dans plusieurs sociétés mandingues. Le Korodugaya, littéralement « art de la vieillesse », est une pratique qui valorise la sagesse des anciens et renforce la cohésion sociale. Selon Dr Sanogo, cette tradition, bien que moins répandue aujourd’hui, reste un pilier de la transmission des savoirs et des valeurs culturelles.

La conférence a ensuite exploré des pratiques analogues dans d’autres cultures africaines et au-delà. Dr Sanogo a comparé le Korodugaya à des cérémonies similaires chez plusieurs ethnies du Mali, en Afrique et même dans certaines communautés en Europe. Il a démontré comment ces rituels, bien que distincts, partagent une essence commune : le respect des anciens et la préservation des traditions orales.

Un point crucial soulevé par Dr Sanogo est l’évolution du Korodugaya face aux défis de la modernité. Avec la globalisation, et la transformation des structures familiales, cette pratique est en train de perdre son importance dans plusieurs communautés. Cependant, il a également souligné des tentatives de revitalisation à travers des initiatives de documentation.

La séance de débat qui a suivi la présentation a permis au public d’interagir avec le conférencier sur divers aspects de la thématique. Plusieurs participants ont exprimé leur préoccupation quant à la disparition progressive de ces pratiques traditionnelles et ont proposé des pistes pour leur réhabilitation, notamment à travers l’éducation et autres initiatives.

Enfin, Dr Sanogo a insisté sur la nécessité de préserver et de revitaliser le Korodugaya et ses pratiques similaires, non seulement pour la richesse culturelle qu’elles représentent, mais aussi pour leur rôle crucial dans la transmission intergénérationnelle des savoirs et la cohésion sociale.

Le modérateur de la conférence débat, Djibril Guissé, au nom du président de la Fondation Festival sur le Niger, Mamou Daffé, par cette initiative, a réaffirmé l’engagement du CCK à être un bastion de la promotion et de la sauvegarde du patrimoine culturel malien et africain.

Guissé a ajouté que le Centre prévoit de poursuivre des conférences-débats sur des thèmes similaires afin de sensibiliser davantage le public et d’impliquer les jeunes générations dans la préservation de leurs héritages culturels.

