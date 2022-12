Bamako s’apprête à abriter du 21 au 23 décembre au Centre International de Conférence le Salon des professionnels des métiers de la communication et de l’évènementiel, un événement organisé par Events Expo et Binthily Communication. L’information a été donnée ce mercredi 14 décembre 2022, par la commission d’organisation dans les locaux de l’agence Events Expo sis à 2022 au cours de la conférence de lancement prévue à cet effet.

Cette conférence de lancement a enregistré la présence de la représentante du ministre de la Communication, et l’Economie numérique, Mme Khadidiatou Koné, la marraine de l’événement Fatoumata Mint Barka et celle de la présidente de la commission d’organisation Mme Niamoye Traoré non moins directrice générale de Elle-Event.

Selon la promotrice du Salon Event Expo Bamako, Mme Niamoye Touré, Event Expo Bamako le salon professionnel des métiers de la communication évènementielle est avant tout un pôle de rencontre annuelle qui regroupe les acteurs du secteur à savoir agences de communications, d’évènementielles, digitales, les imprimeries, les traiteurs, les professionnels de l’audiovisuel et multimédia de la sous-région et ailleurs. Et d’ajouter qu’il s’agit d’un cadre d’échange et de partage. Aussi durant 3 jours les professionnels du secteur auront ainsi une interface pour échanger sur les opportunités d’innovation, de solutions et autres perspectives du domaine. De plus, le salon entend également être un moyen par excellence de découvertes, de création d’opportunité, de partenariat, de coopération mais surtout de réflexion pour penser les pistes aux reformes et l’harmonisation des actions pour une meilleure structuration de leur domaine.

Au programme il est prévu des panels qui seront animés par des experts nationaux et internationaux, des stands d’expositions, des visites guidées afin de promouvoir des produits et services etc.

La représentante du ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Mme Khadidiatou Sanogo, a félicité l’initiative qui selon ses dires, vient à point nommé dans le contexte précis du pays, aussi au nom de son ministre, elle a assuré de l’accompagnement du département en charge de la communication pour soutenir le projet. Un accompagnement technique et politique apprécié à sa juste valeur par les organisateurs et la marraine de l’événement Mme Fatima Mint Barka . Qui à son tour à saluer l’initiative et a promis être aux côtés de Events Expo pour relever le pari de la réussite de cette première édition.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

