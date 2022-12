A l’occasion de la mise en vente de l’ouvrage « La Com, Ma Vie, mon parcours », une cérémonie de dédicace du livre a été organisée le samedi 17 décembre dernier, au siège de DFA Communication, pour la circonstance. Dans cet ouvrage, l’auteur Amadou Moustapha Diop, Directeur Associé de DFA Communication, nous raconte son parcours dans la vie et dans le monde de la communication.

La cérémonie de dédicace a été rehaussée par la présence de nombreux collaborateurs, amis, et partenaires de l’auteur, notamment, l’ancien Premier ministre Moctar Ouane, des anciens ministres, le président de la Maison de la Presse, entre autres. En effet, le présent ouvrage retrace le “parcours ” brillant de l’auteur qui après plus de 30 ans d’exercice du métier de communication a décidé de partager avec le grand public ses expériences vécues.

Avec son associé Daouda Fall, l’auteur a parcouru un long chemin, avec l’entreprise DIOP, FALL et Associé Communication. Ils ont beaucoup contribué à la professionnalisation de la communication dans notre pays. Cependant dans ce livre, l’auteur a choisi de parler de lui, sa famille, ensuite de son parcours scolaire et professionnel et cela sans aucun complexe, afin de partager avec le lecteur les nombreuses leçons de vie qu’on peut retenir de ce parcours. En le faisant, il essaye d’établir une certaine forme de sincérité avec le lecteur. A travers un narratif simple et compréhensible, il cherche à amener le lecteur à faire le voyage dans le temps avec lui, à vivre son expérience. Le but, selon lui, c’est d’établir une conversation sans complaisance entre ses lecteurs et lui, initier un déclic chez eux qui peut les inciter à leur tour, à partager leurs expériences.

Au cours de la cérémonie, des témoignages émouvants ont été dédiés à l’auteur par son associé Fall, ses amis et collaborateurs de longues dates. Pour sa part, l’ancien ministre, Dr. Ousmane Sy, qui a préfacé le livre, dira qu’au-delà des nombreuses leçons techniques que cet ouvrage partage avec les futurs jeunes entrepreneurs dans le secteur privé, réussir à se mettre ensemble pour construire dans la durée une « success-story » est la plus utile dans un pays où le « bé bi babolo » (chacun pour soi) est devenu la règle dominante. A l’entendre, « la cohabitation dans le même immeuble m’a rapproché de l’équipe de DFA, mais surtout de Moustapha avec lequel j’échangeais quotidiennement dans son bureau ou le mien sur tous les sujets qui concernaient l’actualité et l’avenir du pays. Bien que n’étant ni de leur génération ni de leur métier, il sollicitait mes conseils sur leurs engagements professionnels. Le Foutanke, que je suis a pris ce geste pour la preuve d’une grande confiance à mon endroit ». Dr. Ousmane Sy, dit être témoin de la qualité de l’organisation du travail, de la complémentarité et surtout de la répartition des rôles qu’ils ont réussi à installer dans le management de leur agence. « J’avoue avoir été admiratif de la solidité et de la stabilité des rapports personnels et professionnels des deux gérants de DFA », dit-il.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :