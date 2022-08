Le Groupe Canal+ au Mali en partenariat avec la maison de production “Banko Production” a présenté le jeudi 11 août dernier, au Magic Ciné Babemba, l’avant-première de la nouvelle série 100 % malienne intitulée “Dimanche à Bamako”. Cette série de 52 épisodes de 26 minutes chacune sera diffusée à partir du 5 septembre uniquement sur la chaine A+.

Les deux premiers épisodes de la série ont été diffusés en entrée libre en présence de Yamoussa Fané, chef de cabinet du ministre de la Culture, de l’Artisanat, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Fousseyni Maïga, directeur général du Centre national cinématographique du Mali (CNCM), Moussa Tiémoko Dao, directeur général du Groupe Canal+ au Mali, Nicolas Frébault, responsable de Banko Production, ainsi que de nombreux amoureux du septième art.

Cette série 100 % malienne a été coréalisée par trois jeunes réalisateurs maliens. Il s’agit d’Alou Dembélé, Salimata Tapily et Seydou Sangaré. Elle parle du mariage de trois jeunes filles qui se retrouvent en catimini et par pure coïncidence chez un marabout afin de trouver une solution à leur problème le jour de leur mariage. Selon Moussa Tiémoko Dao, Directeur Général du Groupe Canal+ au Mali, sa société a beaucoup contribué pour la réalisation de la série. “Après Taxi Tigui, Nogochi, nous avons décidé de continuer à accompagner le cinéma malien. Pour cette nouvelle série, Canal+ a aidé à la formation des acteurs, à investir financièrement à travers notre filiale A+ notamment par l’achat des droits de diffusion. Pour qu’une série puisse vivre, il faut qu’elle puisse se vendre. Nous achetons les droits que nous diffusons sur le bouquet Canal+”, dira-t-il. Pour Alou Dembélé, l’un des réalisateurs de la série, “Dimanche à Bamako” a été entièrement réalisée à Bamako. “Nous avons fait 5 semaines de tournage dans les différents quartiers de Bamako et mobilisé près de 250 personnes, y compris les acteurs. A travers cette série, nous racontons l’univers de ces filles pour qu’elles soient une belle leçon pour la plupart des jeunes filles qui songent au mariage. Les thématiques abordées dans la série sont l’amour, le mensonge, la trahison, les conditions de mariage de chez nous et bien d’autres”, a-t-il indiqué, avant d’ajouter que “Dimanche à Bamako” se veut après tout une série sous-régionale. Mahamadou Traoré

