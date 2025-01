États généraux de la culture : Le plébiscite de Mamou Daffé

Lors de la lecture des résolutions et tout au cours des Etats généraux sur la Culture, le ministre en charge de la Culture, Mamou Daffé, a fait l’objet d’éloges. “L’homme qui est à la place qu’il faut”, ont mentionné plusieurs participants. Une motion de remerciement a été faite en son endroit lors de la clôture des travaux.

A peine nommé il y a un mois, le tout nouveau ministre de la Culture, de l‘Artisanat, du Tourisme et de l’Hôtellerie, il dépose déjà sa marque. Jadis dans le passé, Daffé est un as culturel, à en croire à ses pairs. “Ségou était un escale avant. Dans le domaine du tourisme. Les gens faisaient juste escale à Ségou pour manger et partir pour le pays Dogon, Djenné, Tombouctou… Mais aujourd’hui, grâce à cet homme, Ségou est devenu une destination culturelle”, a lancé le Magma Gabriel Konaté, président de la commission culture au CNT.

Pendant les trois jours de travaux sur la culture au Mali, les artistes n’ont cessé de faire des éloges à son endroit. “La culture, c’est ce que tu es. Ce que tu fais et ce que tu aimes”, a félicité Bourama Soumano, parlant du ministre Daffé et la Culture.

Mamou Daffé est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut dans le domaine de la culture, estimera la directrice “Innov-Mali”, Mme Touré Kadidiatou Kéita. Anciens ministres et grands artistes ont témoigné de la marque que cet homme a déposée dans la culture au Mali.

Koureichy Cissé

ILS ONT DIT

AMINATA DRAMANE TRAORE, ANCIENNE MINISTRE DE LA CULTURE

“Une belle moisson de propositions”

“Moi je pense que c’est une belle moisson de propositions qui font sens. C’est important dans le contexte comme celui-ci que l’on puisse disposer de ce genre d’espaces pour poser nos diagnostics. Je me fais lucide de la plupart des résolutions. Vraiment il n’y a rien à dire. Comme le ministre l’a dit si les présidents des commissions se constituent en comité de suivi, je pense qu’on pourra faire bouger les choses. Comme il l’a dit en décembre les gens se retrouveront ici pour faire le point”.

PRINCE DIALLO, ARTISTE CHANTEUR

« On nous a donné maintenant un tracteur »

“Je suis d’abord très honoré d’être invité ici en tant que jeune artiste. Car tout ce qui fait la promotion et la valorisation de la culture nous intéresse. A l’extérieur, on dit qu’au Mali les gens ne peuvent même pas sortir dehors pour aller à la boutique, donc organiser de grandes rencontres pareilles soigne beaucoup l’image du pays. Ici tout le monde est là. Toutes les communautés et toutes les ethnies. Ça prouve qu’on n’est pas en conflit entre nous sur ce plan. Et deuxième chose la mise en avant cette année de la culture malienne par le chef de l’Etat est une très bonne chose. Nous rappelons que les Etats-Unis sont se grandement vendus sur le plan militaire à travers ses films d’action. La culture fait des miracles si on la met en valeur. Tous les pays qui ont investi dans leur culture ont pu vendre leur pays. Et nous cette année c’est comme si on labourait avec la daba dans notre champ de l’art et le président Assimi Goïta nous a donné un tracteur. On va relever ce défi, in shaa Allah !”

FATOUMATA COULIBALY, PRESIDENTE DE LA COMMISSION CINEMA ET AUDIOVISUEL LORS DES ETATS GENERAUX

« On s’est retrouvé on a parlé de nos problèmes”

“Nous cinéastes sommes déjà satisfaits parce qu’on s’est retrouvés pour parler de nos problèmes. On a exposé nos problèmes, on a proposé plusieurs solutions. A entendre les résolutions des différents groupes, nous sommes satisfaits et nous sommes sûrs et certains parce qu’on n’a jamais eu une année pareille une année dédiée seulement à la culture, les résolutions seront prises en compte. Même si toutes les résolutions ne seront pas prises en compte, on n’a pas de baguette magique pour tout prendre en compte mais beaucoup seront prises en compte”.

MAMADOU DIAKITE, DONSONBA DE YIRIMADIO

« Institutionnaliser la confrérie des Donsons”

“Ces Etats généraux sont initiative qu’il faut vraiment encourager il y a pas mieux initiative que ça on ne peut pas le dire de le pérenniser pour le faire chaque année mais c’est quelque chose qui est très bien fait. Ça tombe bien le ministre c’est qui est en charge de cela est dans son rôle. Nous ce qu’on demande ce qu’on ne mette pas ses résolutions dans le tiroir parce que c’est ce qu’on a l’habitude de voir avec les autres. On fait quelque chose de bien. On prépare, on explique et on donne des solutions à des problèmes mais malheureusement qu’est-ce qui se passe on ne voit plus rien. Et on va encore reprendre d’autres séminaires pour répéter. Vraiment cette fois-ci, on prie Dieu pour que ce qu’on a fait comme résolution puisse être appliquée. Parmi les résolutions nous, on a demandé d’institutionnalisé la confrérie des Donsons. C’est une doléance qu’on a faite”.

SOULEYMANE CISSE, CINEASTE

« On veut voir des résultats”

“Je pense que c’est ses états généraux sont une bonne initiative. Des initiatives ça ne vont que promouvoir la culture et renforcer les hommes et les femmes de la culture dans un pays pour continuer rehausser la culture. C’est une bonne initiative. Si on éradique la culture, on va suivre les autres dans leur culture et devenir des esclaves. Un esclave ne construit rien de grand. Là où nous nous sommes aujourd’hui, s’impliquer dans des initiatives pareilles, on le fait pour la future génération. On fait tout ça pour la future génération. On veut que ça se pérennise. Si le Mali a une grande renommée à travers le monde, c’est en grande partie dû à sa culture. Ce que je crains, la plupart des cas on voit des assises pareilles, des bonnes initiatives mais après on ne voit rien. C’est ce qui m’inquiète. Des rencontres pareilles vont faire venir des savants qui vont perfectionner les choses. Dans trois mois, on veut voir des résultats”.

ALIOUNE IFRA NDIAYE, OPERATEUR CULTUREL

« Le reste revient à nous opérateurs culturels”

“Ce sont des bonnes résolutions mais ce ne sont pas les bonnes résolutions qui vont combler les attentes mais ce qu’on va en faire. Les résolutions, elles sont bonnes. Elles prennent en charge les problèmes conjoncturels mais en même temps on se projette sur une organisation structurelle. Le ministre a annoncé un plan maréchal de la Culture, on va y travailler afin de donner un contenu et voir comment on peut associer ça à un programme de développement culturel à moyen et long terme. Il y a des résolutions qui ont été prises, le vrai travail commence. On va faire de telle sorte que ça ne dorme pas dans les terroirs. Nous avons l’expérience des états généraux passés. Nous allons faire en sorte que les résolutions prises soient mises en œuvre. Ce n’est pas à l’Etat seul de les mettre en œuvre mais aussi nous les opérateurs culturels indépendants et nous allons nous inscrire dans cette démarche”.

MME TOURE KADIDIATOU KEITA, CEO D’INNOV-MALI

« On attend la suite”

“Je suis très contente et à moitié satisfaite. Déjà l’initiative des États généraux est très bonne. Une initiative qu’on doit encourager. Et les résolutions sont très bien parties et on attend l’application. Parce que c’est bien bon de mettre des choses sur papier mais l’application c’est le plus difficile. Donc on attend la suite. Il faut dire que ce soir la salle était un peu timide vu la diverse richesse et la grandeur de la culture malienne. Tout le monde devrait s’y mettre”.

Propos recueillis par

