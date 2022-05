La capitale du Kénédougou (Sikasso) accueille du 18 au 21 mai 2022 la 2ÈME édition du festival Mamelon ( FEMAS .)

Au programme le festival anime différentes activités culturelles à savoir : conférence-débats, défilés de mode de tenues traditionnelles, foire artisanale et agricole. Orange Mali est le sponsor officiel dudit événement.

Souhaitant la bienvenue aux participants, Abou Guitteye directeur du Fema, dira que le festival Mamelon Sikasso , Femas est un événement culturel qui vise le statut d’une grande rencontre annuelle du savoir –faire et du savoir être du Kénédougou. Et d’ajouter que l’organisation de pareil événement culturel de grande envergure aussi récréatif que commercial est un grand atout pour la ville. En effet, selon les explications de ses organisateurs, le FEMAS est une semaine de découvertes, d’échanges et de partages entre des artistes musiciens, des professionnels des corps de métiers de l’artisanat malien, les établissements hôteliers, les restaurateurs, les établissements scolaires, les mélomanes, les exposants, les vendeuses de produits agricoles etc. Le Femas se donne comme objectif de promouvoir l’art urbain comme vecteur de développement dans l’industrie culturelle ; de contribuer à la sauvegarde de l’expression artistique et culturelle du patrimoine nationale ; de promouvoir la ville de Sikasso et d’en faire une destination touristique ; de contribuer à l’essor économique de ladite zone mais surtout de promouvoir la paix, la cohésion et le vivre ensemble. D’où l’animation de concerts géants, de conférences débats et d’ateliers d’échanges et de formation. De plus le Femas c’est également l’occasion de promouvoir le sport comme l’atteste le tournoi de cyclisme organisé. Pour la chargée évènementiel et sponsoring chez Orange Mali, Kadia Makadji , en tant que sponsor culturel phare de la culture au Mali, la société Orange ne pouvait qu’ accompagner le Femas ; Soulignons que des stands orange sont installés pour mettre à disposition des offres et services orange . Et des jeux concours sont également organisés par Orange sur l’espace du Femas.

Khadydiatou Sanogo/maliweb.net

