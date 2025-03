Lors de la 29ᵉ édition du FESPACO, douze personnalités du monde du cinéma, dont deux Maliens, ont été distinguées par le Président du Faso. Une reconnaissance qui honore leur engagement en faveur du 7ᵉ art et met en lumière l’importance du cinéma africain dans la préservation des identités culturelles. Fatoumata Coulibaly (FC) et Fousseny Maiga sont parmi les récipiendaires.

Ils sont onze acteurs du cinéma, ainsi qu’un ministre, à avoir été distingués lors de la 29ᵉ édition du FESPACO. Parmi eux, deux Maliens : Fousseny Maiga et Fatoumata Coulibaly, dite FC, deux Tchadiens, un Sénégalais, un Nigérien et six Burkinabè. Tous ont reçu la médaille de « Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication, avec agrafe cinéma », une distinction décernée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

La cérémonie de décoration, qui s’est tenue le 27 février 2025 au siège du FESPACO, a honoré des figures emblématiques du 7ᵉ art, parmi lesquelles des réalisateurs, producteurs, experts en événementiel, ingénieurs du cinéma, critiques, administrateurs culturels et comédienne.

Le 12ᵉ récipiendaire n’était autre que le ministre tchadien de la Culture, qui a été élevé au rang d’« Officier de l’Ordre de l’Étalon ».

Etant donné l’importance de cet événement, plusieurs personnalités de haut rang ont présidé la cérémonie, notamment Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, ainsi que ses homologues du Tchad et du Sénégal.

Dans son allocution, le ministre burkinabè de la Communication a souligné l’importance de célébrer cet art que des figures légendaires comme Ousmane Sembène et Souleymane Cissé ont marqué de leur talent et de leur engagement. Il a exhorté les lauréats à être de véritables ambassadeurs du cinéma africain, afin de promouvoir les identités culturelles du continent.

Fousseny Maiga s’est dit honoré d’être parmi les récipiendaires et a dédié sa médaille au peuple malien. « Ce n’est pas seulement Fousseny Maiga et Fatoumata Coulibaly qui ont été récompensés, mais tout le peuple malien. Nous sommes en mission pour notre pays, et c’est parce que le Mali a cru en nous que les autorités burkinabè, à travers le FESPACO, ont reconnu notre travail ».

Il en a profité pour rendre hommage à Fatoumata Coulibaly, qu’il considère comme une figure clé de son parcours cinématographique. Avec humilité, le directeur du Centre National de la Cinématographie du Mali (CNCM) a lancé un appel à la jeunesse pour qu’elle s’engage davantage dans le domaine du cinéma malgré les situations difficiles.

Quant à Fatoumata Coulibaly, véritable icône du cinéma malien, elle s’est dite très honorée par cette distinction « Je dédie cette médaille aux Forces Armées Maliennes (FAMa) et à nos alliés ».

Fidèle à son habitude, FC a tenu à prodiguer de précieux conseils à la jeunesse : « Battez-vous, soyez persévérants et suivez l’exemple de Fousseny Maiga, une véritable fierté pour notre cinéma ».

