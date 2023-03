Festival Gbanni : Nakomo a abrité la 3e édition riche en innovations

Nakomo (commune de Kadiolo) a abrité la 3e édition du festival Gbanni (vestibule en sénoufo) du 1er au 8 mars 2023 sous le parrainage du ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social (chargé de l’action humanitaire, de la solidarité, des Réfugiés et des Déplacés), M. Oumarou Diarra. L’organisation d’une foire artisanale a été la grande innovation de cette édition. Ce festival est une initiative de l’Association culturelle Yèrèdon (AYK) présidée par l’artiste Lamissa Bamba dit Kadiolo Naby.

«La Culture, vecteur de paix, de cohésion sociale et d’unité nationale» ! Telle était le thème de la 3e édition du festival Gbanni (vestibule en sénoufo) organisé à Nakomo (commune de Kadiolo) du 1er au 8 mars 2023 sous le parrainage du ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social (chargé de l’action humanitaire, de la solidarité, des Réfugiés et des Déplacés), M. Oumarou Diarra. C’est une initiative de l’Association culturelle Yèrèdon (AYK). «Sans la paix et l’entente, on ne peut rien faire, aucun développement n’est possible. Tout comme la culture est très déterminante dans l’émergence socio-économique d’un pays», a déclaré le président de cette association, l’artiste Lamissa Bamba dit Kadiolo Naby, pour justifier le choix de la thématique.

L’organisation d’une foire d’exposition, des concours entre des élèves, une conférence sur la paix et la cohésion sociale… étaient, entre autres, les innovations de cette année. Cadre de brassage culturel et d’intégration économique, les différentes activités de cette édition ont enregistré la participation des exposants venus du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire. «Les vastes chantiers de valorisation de notre patrimoine culturel sont porteurs de valeurs et de repères. Ils constituent des leviers d’identités, de cohésion sociale, de mobilisation collective», a souligné Adama Niang, Directeur régional de la Culture de Sikasso, en saluant cette initiative de Kadiolo Naby et son équipe.

Quant au ministre délégué et parrain de l’édition, Oumarou Diarra, il a rappelé que «la culture est un levier très important à l’heure de la refondation qui ne consiste pas à amener un nouveau type de Maliens. Il s’agit plutôt de renouer avec l’ensemble des valeurs qui ont toujours fait la grandeur de ce pays. Acceptons d’être nous-mêmes, de se donner la main ; et restons debout et dignes derrière le président de la Transition». Il s’est dit honoré et reconnaissant d’avoir parrainé cette édition.

«Bravo et félicitations aux organisateurs et à toutes les délégations venues de la Côte d’Ivoire et du Burkina pour rehausser ce rendez-vous du donner et du recevoir», a salué le parrain. Symbole de paix, un calao (statuette) a été offert au ministre Oumarou Diarra par l’Association culturelle Yèrèdon de Kadiolo dont le président Lamissa Bamba a aussi reçu une Attestation de reconnaissance du ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme.

A noter que de nombreuses manifestations artistiques et folkloriques ont émaillé cette 3e édition.

Moussa Bolly

