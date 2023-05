Le groupe Samassa Records, Prestige Consulting et ABC.Com SARL, projettent d’organiser un festival du 10 au 12 novembre 2023, pour rendre hommage au promoteur de Syllart Production. L’annonce a été faite lors d’un point de presse le lundi 1er mai 2023 à l’hôtel Millenium de Bamako.

Ayant produit plus de 1300 albums au Mali et à l’international, feu Sylla Sory Ibrahima, promoteur de Syllart Production, sera magnifié à travers un festival international dont la 1re édition se tiendra au Mali les 10, 11 et 12 novembre 2023 à Bamako sur l’esplanade du CICB de Bamako. Plus d’une trentaine d’artistes venant de plusieurs pays, et qui ont été produits par le maestro Sylla, prendront part à cet événement pour lui rendre hommage.

Ce festival est une initiative de Mamadou Sylla de Samassa Records, qui est un proche ami et collaborateur de Sylla. C’est en reconnaissance de cette amitié sincère et sans tâche que Mamadou Samassa a décidé d’immortaliser l’homme, en lui rendant hommage au cours d’un festival qu’il a appelé Sylla Forever.

“Sans sponsors, sans partenaires pour le moment, sans soutien quelconque”, selon les organisateurs, Mamadou Samassa a réalisé un film documentaire sur Sylla qu’il voulait faire participer au dernier Fespaco. Il a aussi écrit un livre qu’il souhaiterait publier à la veille de ce festival qui sera le dernier acte de la reconnaissance et de l’hommage d’un “Petit” de Sylla à Sylla.

Connu comme une légende dans la production musicale au Mali et à l’international, Sylla Sory Ibrahim, malgré ses plus grandes réalisations, est méconnu de tous. L’objectif de ce Festival Sylla Forever est d’immortaliser les exploits de ce grand producteur. “Le meilleur hommage que l’on puisse rendre à Sylla Sory Ibrahima, est d’immortaliser et magnifier son héritage”, nous témoigne Mamoutou Kéita, consultant à ABC.Com SARL.

Selon ses collaborateurs, feu Sylla disait que l’Afrique est un vaste continent avec de multiples pays, des milliers d’ethnies, de races et de langues. Il a donc essayé d’unir et de rassembler autour de la musique, sa contribution à l’affirmation de l’unité africaine.

Tous les grands artistes africains et du monde sont passés par Syllart Production notamment Salif Kéita, Abdoulaye Diabaté, Oumou Sangaré, Nahawa Doumbia, Kerfala Kanté, Sékouba Bambino, Youssou N’Dour, Coumba Gawlo Seck, Alpha Blondy, et tant d’autres. Il a aussi créé le super orchestre Africando.

Sylla Forever poursuivra son chemin au Sénégal, en Guinée, au Congo à la rencontre de tous ces artistes que Syllart a produits.

“Mort à 58 ans pour produire plus de 1300 albums ! On avait comme l’impression qu’il était pressé de remplir sa mission et pour partir”, a conclu Mamoutou Kéita.

Zeïnabou Fofana

Commentaires via Facebook :