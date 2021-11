Festival Tribal National de Danse de l’Inde 2021 : Le Groupe Cheickné Sissoko 5 Tamas émerveille les festivaliers

Le Groupe Cheickné Sissoko 5 Tamas, parti en République Populaire de l’Inde, notamment à Raipur pour prendre part au Festival Tribal national de danse en Inde 2021, est arrivé à Bamako et accueilli par son excellence Anjani Kumar, Ambassadeur de l’Inde au Mali et son personnel, le 2 novembre 2021, à l’Ambassade. L’Ambassadeur Anjani Kumar s’est fortement réjoui de la prestation brillante de Cheickné Sissoko et son équipe comme l’ont fait les autorités indiennes, singulièrement le ministre en chef lui-même de Raipur.

Composé de dix personnes (Fousseyni Koné, Koné Kalifa, Sissoko Cheicknè, Kouyaté Lassine, Koné Sidi, Makan Kanté, Hawa Koné, Sangaré Binkoro, Kouyaté Yah, Diarra EP Daou Founé), le groupe a été choisi par l’Ambassade pour représenter le Mali au dit festival international dont quatre pays africains ont eu l’honneur d’y participer: le Mali, le Nigéria, l’Ouganda, le Swazilande. «Nous sommes très heureux ce soir de vous accueillir en provenance de l’Inde, après avoir participé au festival tribal national. Nous avons eu et vu les échos de votre prestation qui a été remarquable, qui a été fortement appréciée par nos autorités. L’illustration de votre bonne prestation a été que notre ministre en chef de Raipur, ému, content de votre maniement du tam-tam, de la danse, de vos chants, à lui-même pris le tam-tam pour jouer et danser. Cela fut un moment émouvant pour les participants. Le ministre en chef a même fait un Tweet pour dire qu’ils ont été émerveillés de la prestation de la troupe culturelle du Mali», a déclaré avec satisfaction Anjani Kumar. Il a ajouté en ces termes. «Nous regrettons le séjour qui a été court pour vous. Mais avec votre courage, savoir-faire, votre détermination, vous avez relevé le défi de la participation, rehausser l’image, le nom du Mali en Inde et à travers le monde». Cela, ajoute Anjani Kumar, ne fait que renforcer les relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples, notamment sur le plan culturel. «Vivement d’autres collaborations fructueuses entre les deux pays et les deux peuples », a souhaité de tout son cœur, son excellence Anjani Kumar.

A son tour, Cheickné Sissoko a, à son nom et au nom de ses camarades, salué les autorités et le peuple de leur hospitalité. Ila également salué l’implication personnelle de l’Ambassadeur pour que ce voyage ait lieu. «Nous sommes partis, nous avons appris beaucoup avec ce pays et les autres pays participants. Cela nous motive de travailler encore plus pour être encore plus performants ».

Aux autorités maliennes, Cheickné Sissoko a lancé un vibrant appel. «Je demande à nos autorités de se retourner en arrière, dans le cadre d’antan, pour développer notre culture qui est capitale, importante. Tout est dans notre culture. En la négligeant, nous perdons un volet très important de notre identité. Gardons jalousement ce que nous avons dans ce domaine. Car nous sommes enviés par beaucoup à travers ce que nous avons de si précieux que nous négligeons nous-mêmes», a conclu Cheickné Sissoko.

Hadama B. Fofana

