La cérémonie inaugurale de la “Galerie Marie Kaba” s’est tenue le samedi 10 juin 2023, à Hamdallaye ACI 2000. Cette galerie représente un espace dédié à la créativité et à l’innovation pour les stylistes maliens et étrangers, mettant en avant l’importance de la mode en tant qu’acte de création et secteur innovant. Cette œuvre est de la styliste designer, Mme Kéïta Marie Kaba, qui a réuni de nombreux professionnels de l’habillement autour d’elle lors de cette cérémonie inaugurale.

La cérémonie d’inauguration était présidée par le chef de cabinet du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Yamoussa Fané. Il avait à ses côtés, la promotrice de la nouvelle galerie, Mme Keïta Marie Kaba et le président de la Fédération des tailleurs et stylistes professionnels du Mali, Hamidou Traoré. La promotrice, Mme Kéïta Marie Kaba, est reconnue pour son dévouement et son engagement en faveur du secteur de la mode, en particulier dans la branche de l’habillement et des peaux. Selon le président des tailleurs professionnels, l’ouverture d’une galerie de telle envergure est un défi relevé par les professionnels de l’habillement au Mali. “L’ouverture de la galerie Marie Kaba représente un accomplissement majeur pour les professionnels de l’habillement au Mali. Cette initiative concrétise le désir des acteurs du secteur de rassembler en un seul lieu la créativité et l’innovation des stylistes maliens et étrangers”, a indiqué Hamidou Traoré. Aux dires de la promotrice, la création de cette galerie s’inscrit dans le but de démontrer le savoir-faire des stylistes maliens et étrangers en terme de créativité et d’innovation. ”Par cette initiative, nous contribuons à promouvoir l’art et la culture du pays, tout en favorisant la collaboration et l’échange entre les acteurs du secteur”, a-t-elle souligné. Cette initiative a été félicitée par les autorités du pays à travers le chef de cabinet du ministre de l’Artisanat, de la culture, de l’industrie hôtellerie et du Tourisme, Yamoussa Fané. Selon le représentant du ministre, la galerie Marie Kaba représente un espace privilégié où la créativité et l’innovation des stylistes maliens et étrangers peuvent s’exprimer.

”Grâce à la vision et à l’engagement de Mme Kéita Marie Kaba, la mode malienne continue de rayonner et de se positionner en tant que secteur d’excellence. Cette galerie offre une opportunité unique de mettre en valeur les créations originales des stylistes, renforçant ainsi la réputation du Mali dans le domaine de la mode’‘, a-t-il déclaré.

Notons que le travail de Marie Kaba a été récompensé par de nombreux prix prestigieux, notamment le trophée Fashion Awards Togo ; le prix de meilleure créatrice de mode Ouest Africaine lors de la nuit des stars Awards au Mali ; le trophée Ciseaux magique de la Fédération Nationale des Tailleurs Professionnels et Stylistes du Mali, ainsi que le prix de reconnaissance de meilleure femme styliste lors de l’édition Guinée Conakry. Ces récompenses témoignent de sa contribution exceptionnelle à l’industrie de la mode au Mali en général et en Afrique de l’Ouest en particulier.

Marie Dembélé

