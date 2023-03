GPAC : Sidi Dagnoko rempile

Le Groupement professionnel des agences de communications et régies publicitaires (Gpac), a tenu ce jeudi 23 février 2023 au Conseil national du patronat du Mali dans la salle Moussa Mary Balla Coulibaly, son assemblée générale ordinaire et extraordinaire avec au programme l’élection d’un nouveau bureau. L’ancien président Sidi Dagnoko a été réélu à la tête du bureau pour conduire les destinées du Groupement.

Pour cette assemblée générale ordinaire et extraordinaire du Gpac, les points inscrits à l’ordre du jour portaient sur la synthèse du rapport d’activités de l’année 2022-2023 ; l’examen et la validation du rapport moral et financier et la validation du plan d’actions 2023 ; l’examen et la validation des amendements des textes et les recommandations du bureau ; l’élection du nouveau bureau du Gpac.

Procédant à la présentation du bilan des activités réalisées en 2022, M. Dagnoko a fait savoir, que conformément à cinq axes prioritaires, le groupement (qui compte 93 entreprises membres) a largement participé aux activités de ses membres, travaillé pour la régulation du secteur de la publicité, à ce niveau, il rappelle qu’en cette date, on compte 55 agences agréées enregistrées dans le pays : agences conseil (4), agences de communication (29), régies publicitaires (22). Poursuivant sa présentation, le président Dagnoko a indiqué que le groupement a beaucoup travaillé sur le partenariat public-privé, sur l’environnement macro-économique.

La cérémonie d’ouverture a été l’occasion pour le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Me Harouna Mamadou Toureh. Le président du CNPM a apprécié le travail du Gpac, son organisation et sa rigueur qui, de son avis, contribueront au renforcement du secteur privé.

Zeïnabou Fofana

