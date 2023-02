Le Mali, invité d’honneur à la 28ème édition du FESPACO : « C’est un choix de raison…. » selon Betoumou Fidèle Tamini

La 28ème édition du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) se tiendra du 25 février au 04 mars 2023, avec comme invité d’honneur le Mali. A deux semaines de l’ouverture de la fête du Cinéma africain, les secrétaires généraux des ministères en charge de la culture du Mali et du Burkina Faso, Hamane Demba Cissé et Betoumou Fidèle A. Tamini, ont animé une conférence de presse, le lundi 13 février 2023 dans la salle des conférences du département.

Depuis quelques mois, a expliqué le secrétaire général du Ministère de la Culture du Burkina Faso, les deux pays se sont engagés sur des chantiers communs au regard des défis qu’ils partagent. Cette volonté des deux chefs d’États et leurs gouvernements, de renforcer la coopération entre le Mali et le Burkina Faso, semble une opportunité de faire du Mali le pays voisin et pays frère, l’hôte de marque à ce festival qui a d’ailleurs au cœur des réflexions, le défi sécuritaire et la consolidation de la paix. « Ce choix n’est donc pas un choix de hasard. C’est un choix de raison qui vient renforcer nos capacités à agir ensemble et la volonté des dirigeants de faire de cet axe, un axe porteur d’espoir et de progrès. Le choix du Mali trouve tout son sens aussi, dans l’engagement des Maliens à faire du Fespaco ce qu’il est aujourd’hui : un festival de renom. Que serait en effet le Fespaco sans l’immense Souleymane Cissé ? Que serait le Fespaco sans Cheikh Oumar Cissoko ».

Il a rendu un hommage à tous les cinéastes, comédiens et autres acteurs du 7ème art qui ne ménagent aucun effort pour donner au festival ses lettres de noblesse. « Depuis les premières éditions, le Mali a toujours été présent au FESPACO avec ou sans film. Et nous espérons que les réflexions que nous aurons ensemble permettront de trouver des solutions aux problèmes auxquels le secteur du cinéma est confronté pour permettre à nos cinéastes de nous faire rêver davantage aider à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés », a déclaré Betoumou Fidèle A. Tamini.

Prenant la parole, Hamane Demba Cissé, a mis l’accent sur les motivations du choix du Mali comme pays invité d’honneur à savoir la consolidation du statut du Mali en matière de cinema sur la scène international. Il s’agit là d’une opportunité de rédorer l’image et faire rayonner encore le cinema malien sur l’échuiqier internationale.

Selon le délégué général, Alex Moussa Sawadogo, pour cette 28ème édition de la biennale du cinéma africain, 170 films ont été selectionnés pour 35 pays répresentés. Pour ce qui est du pays invité d’honneur, il prendra part au FESPACO avec 10 films en compétition.

Abdoulaye Koné, Toumani Sangaré, Andery Diarra, représenteront le Mali au sein des jurys dans les catégories long métrage Fiction, séries TV, animations et films d’écoles.

Bintou DIARRA

