L’Ambassade des Etats-Unis au Mali et le Département du Patrimoine Culturel (DNPC) ont travaillé ensemble pour obtenir ce résultat. Des objets archéologique interceptés par le gouvernement américain dans une cargaison illégale ont été rendues hier aux autorités maliennes. Le bureau des enquêtes de sécurité intérieure (HSI) de l’agence américaine d’immigration et de douane (ICE), en collaboration avec le Département d’État américain, a rapatrié un ensemble d’objets volés au Mali le 22 novembre. Les objets ont été transférés du HSI à l’Ambassadeur Issa Konfourou, représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies.

Parmi les objets rapatriés figurent six grandes urnes funéraires (vers 900-1700 après J.-C.), un récipient à double coupe en engobe rouge imprimé au peigne (vers 800-1500 après J.-C.), un pot polychrome à haut col (vers 1100-1400 après J.-C.) et 913 pierres et têtes de haches de la période néolithique.

Les États-Unis et le Mali sont tous deux signataires de la Convention de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Depuis 1997, les États-Unis ont conclu avec le Mali un accord bilatéral (ratifié en 2007) régissant la protection des biens culturels. Par conséquent, toute tentative d’importation aux États-Unis de biens culturels désignés provenant du Mali entraînera leur saisie, conformément à la loi sur la mise en œuvre des biens culturels (CPIA), 19 U.S.C. 2600-2613.

Pour en savoir plus sur cette collaboration fructueuse entre les Etats-Unis et le Mali dans le cadre de la lutte contre la criminalité internationale et la protection du patrimoine malien, cliquez ici : https://www.ice.gov/…/hsi-us-state-department-return…

