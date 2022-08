Le Mali et les Etats-Unis, dans le cadre de la lutte contre le pillage des sites archéologiques et le trafic illicite des objets culturels du Mali, ont signé, le lundi 22 août 2022, au Musée national, pour la septième fois, le protocole d’accord d’urgence sur la restriction à l’exportation des matériels archéologiques couplée à l’exposition qui met en exergue les objets archéologiques saisis par la douane américaine et retournés au Mali dans le cadre de l’accord bilatéral des deux pays. C’était en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis au Mali, Dennis Hankins, ainsi que le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Monsieur Andogoly GUINDO.

L’ambassadeur des Etats Unis au Mali, Dennis Hankins, a entamé ses propos en rappelant l’excellente relation d’amitié et de partenariat qui existe entre son pays et le Mali dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine culturel. Il a fait savoir que le gouvernement des Etats-Unis et celui du Mali ont signé un accord (protocole d’accord d’urgence), le 19 septembre 1993, sur les restrictions à l’importation de matériels archéologiques de la vallée du Niger et des falaises de Bandiagara pour la première fois. « Et en 1997, les gouvernements des Etats-Unis et du mali ont conclu un accord bilatéral, modifié et prolongé chaque cinq ans, qui impose des restrictions à l’importation des matériels archéologiques du Mali vers les Etats Unis », a rappelé le diplomate. Avant de signaler que ces restrictions à l’exportation visent à réduire l’incitation au pillage et au trafic illicite d’objets culturels maliens. Selon lui, cet accord est renouvelé pour la sixième fois en septembre 2017, en raison de son impact positif dans le cadre de la lutte contre le pillage des biens culturels. Selon l’ambassadeur, cette signature marquera la septième fois du renouvèlement de cet accord si important.

Quant au ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Monsieur Andogoly GUINDO, il a mentionné que comme un grand nombre de pays du continent, le Mali est confronté au pillage des ses sites archéologiques et au trafic qui a connu une recrudescence consécutive à la crise et à l’insécurité résiduelle qui se sont installés depuis 2012. Le ministre Guindo a noté que le pillage inconsidéré des sites archéologiques du Mali en particulier des belles pièces de terre cuite qu’ils peuvent contenir, prend l’allure d’une véritable catastrophe pour les Maliens du présent et de l’avenir soucieux de connaitre les traces laissées par leurs ancêtres depuis tant de millénaires.

En ce qui concerne l’exposition qui met en exergue plus de 900 objets archéologiques saisis par la Douane Américaine au profit du Mali, l’ambassadeur des Etats-Unis au Mali et le ministre Guindo ont exprimé que cette exposition informera et sensibilisera les Maliennes et Maliens à lutter contre le pillage des sites archéologiques et la vente illicite des biens matériels. Enfin, il ont signalé que la protection, la sensibilisation et la préservation du patrimoine culturel est un devoir citoyen.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :