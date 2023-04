«Mali : L’intervention internationale à l’épreuve de la crise malienne » : C’est l’intitulé du livre de Dr Moumouni Soumano, à lire à tout prix !

Sous l’égide du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Doyen et le Vice-Doyen de la Faculté des Sciences Administratives et Politiques (FSAP) des Universités de Bamako ont procédé, le samedi 1er Avril 2023 dans l’enceinte de leur établissement universitaire, au lancement public du livre écrit par leur collègue Dr Moumouni Soumano. L’ouvrage s’intitule : « Mali : L’intervention internationale à l’épreuve de la crise malienne ». C’est un ouvrage d’actualité dont les décideurs politiques pourraient s’inspirer.

La présentation du livre a eu lieu en présence des parents, amis et proches mais aussi, de collègues de l’auteur. Un représentant de l’Union Européenne a pris part au lancement du livre. Qui a été solennellement présenté par Abdoul Sogodogo. L’auteur s’est prêté aux questions et observations de l’auditoire. Des collègues, étudiants, parents et amis ont témoigné pour magnifier les nombreuses qualités de Dr Soumano. En l’occurrence : sa valeur intrinsèque, sa rigueur dans le travail et son humanisme

Après une sérieuse lecture du livre « Mali : L’intervention internationale à l’épreuve de la crise malienne », le Vice-Doyen de la FSAP est bien placé pour le présenter au public. Et c’est qu’il a fait. D’entrée de jeu, Abdoul Sogodogo estime, sans détour, qu’il est très intéressant tant il traite scientifiquement la problématique actuelle de notre pays dont : L’importance des enjeux géopolitiques sur les questions nationales et la délicate attention aux dynamiques nationales qu’ils peuvent susciter ; La nécessité de considérer, sinon de prioriser les besoins nécessaires (survie, santé, éducation, alimentation) des populations en toute circonstance pour la consolidation du processus démocratique ; Le renforcement de la prise en compte des Droits de l’Homme ; L’initiation et le soutien d’une approche holistique de l’extrémisme violent ; La nécessité de repenser les approches de l’organisation sous régionale qu’est la CEDEAO ; Le changement de paradigme du maintien de la paix des Nations-Unies.

Pourquoi ce livre, qu’est-ce qu’il suscite ?

Les nombreuses publications et analyses occidentales, certainement erronées sur la crise malienne, ont dû motiver Dr Moumouni Soumano à prendre la plume pour fournir à l’opinion nationale et internationale, aux décideurs politiques du Mali et de la Communauté Internationale, une autre analyse. Celle, cette fois-ci, d’un Enseignant-Chercheur malien. Tant, il estime que les Africains ont besoin d’avoir leur propre voie afin de pouvoir créer une harmonie dans ce qu’ils veulent pour s’orienter sur leur choix stratégique. Toute chose possible mais à la seule condition que les élites africaines prennent conscience pour procéder à leurs propres recherches et analyses des questions qui concernent leur continent. « L’on n’est mieux servi que par soi-même », nous enseigne une sagesse populaire.

Ainsi, Abdoul Sogodogo estime que ce livre, intitulé : «Mali: L’intervention internationale à l’épreuve de la crise malienne», vient à point nommé et relance le débat sur l’efficacité et la légitimité de l’action internationale. D’après lui, l’auteur mobilise une approche qualitative. Pour se situer dans une observation participante (CMDID), en ce sens qu’il a dirigé l’un des organises importants au Mali en termes de renforcement de capacité des acteurs politiques (partis politiques et OSC). De même, le Vice-Doyen est persuadé que l’ouvrage est une œuvre d’une grande qualité scientifique, dont on se rend compte rapidement dès la lecture de l’introduction. L’auteur a bénéficié, d’après le Vice-Doyen, de retours constructifs d’une patère d’experts sur différents aspects des thématiques abordées.

Structuration de l’ouvrage, d’après le Vice-Doyen

Publié aux éditions L’Harmattan en 2023, cet ouvrage compte 251 pages réparties en cinq (5) chapitres toutes aussi intéressantes les unes que les autres. L’auteur part d’une observation profonde de la vie quotidienne des populations maliennes pour rendre compte de la volonté d’un peuple résiliant à « construire une cohésion nationale (…) malgré les difficultés ». p.23

Le premier chapitre peint le paysage politique malien de 1992 à nos jours avec des évènements majeurs que l’auteur analyse succinctement. Il met en évidence la difficulté d’enracinement de la démocratie au Mali. Il souligne à ce niveau, comment le système de gouvernance « centralisation » p30 a fragilisé le processus de démocratisation sous la première et seconde République. En effet, la verticalité administrative ne favorise pas la participation des citoyens à la gestion des Affaires publiques. L’avènement de la démocratie, en 1992, ne semble pas pour autant avoir suffisamment adressé ce problème en raison de la faible culture démocratique (crise de légitimité institutionnelle, corruption de l’élite, fraude électorale).

Le second chapitre nous plonge au cœur de l’actualité malienne. L’auteur analyse froidement la relation franco-malienne et ses effets dans l’enlisement de la crise. Si l’intervention française a été accueillie avec enthousiasme aux premières heures, elle a suscité des interrogations cruciales en termes d’efficacité. La multiplicité des forces internationales est interrogée, mais aussi la volonté des autorités nationales à restaurer l’Etat de droit et l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire nationale.

Dans le chapitre 3 du livre, on est amené incontestablement à voir l’écart entre les attentes légitimes de sécurité des populations et les efforts de l’Etat et ses partenaires. L’enseignant qu’il est, l’auteur nous fait comprendre : comment, de façon progressive, la zone du conflit s’est étendue du Nord et au Centre du pays ? Pourquoi, malgré un fort engagement de la Communauté internationale au Mali (MINUSMA) le conflit et les violations des droits de l’homme perdurent ?

Le quatrième chapitre décrypte le changement de paradigme dans la gestion de la crise malienne. Ainsi, l’Etat malien, présenté comme failli ou faible, reprend le leadership dans la lutte contre le terrorisme et le recouvrement du territoire national. Ce regain de souveraineté « sur fond de crise de confiance », p155, fait sujet de débat et le jeu d’alliance des nouvelles autorités est objectivement analysé ici. Le chapitre 5 nous rassure après avoir traversé le décor planté par l’auteur dans les chapitres précédant notamment la faiblesse de l’Etat et l’échec de démocratisation.

C’est pourquoi Abdoul Sogodogo, qui a bien lu l’ouvrage, invite le lectorat, l’opinion nationale et internationale, les organisations internationales, les décideurs politiques et administratifs maliens à découvrir les nouvelles approches proposées par Dr Moumouni Soumano dans son ouvrage, pour adresser la crise malienne. Tant, ledit ouvrage nous invite à repenser carrément les mécanismes de maintien de la paix et la préservation des Droits de l’Homme, mais aussi de convergence entre les acteurs engagés pour la paix au Mali.

C’est un livre à lire à tout prix !

A propos de Dr Moumouni Soumano ?

Quinquagénaire, Dr Soumano est actuellement Enseignant-Chercheur à la Faculté des Sciences Administratives et Politiques (FSAP) de l’Université de Bamako. Il est marié et père de plusieurs enfants. Il possède une expertise avérée dans : le Management des Projets, Monitoring, l’évaluation et la facilitation du Dialogue Politique, l’analyse et le drafting des questions politiques,…, le Management des Conflits. Dans ce cadre, Dr Soumano a exercé dans plusieurs pays. Dont : le Benin, Burkina Faso, Burundi, Sénégal, Mali, la France, Gambie, Guinée, Côte d’Ivoire.

Dans le domaine des Etudes, Séminaires et Stages professionnels, il a décoché en 2006, un PhD en Droit Public à l’Université Paris-Nord XIII Centre d’Etudes et de Recherches Administratives et Politiques (CERAP), sous le thème : Fonds Européen de Développement. En 2002, Dr Soumano a décroché un Master en Droit Public à l’Université Paris-Nord XIII, sous le thème : La Cour d’arbitrage de la CEDEAO. En 2001, il obtient un Master en Diplomatie et en Management des Organisations Internationales. Des séminaires, il en a effectué plusieurs dont, entre autres : en 2001, sur les relations bilatérales et multilatérales à l’Institut International d’Administration Publique (IIAP) de Paris. La même année ; un autre séminaire sur la Diplomatie Américaine Contemporaine à American Graduate School de Paris. D’autres séminaires : en Italie, Pays-Bas, Togo, Afrique du Sud.

Dr Moumouni Soumano, qui parle couramment le Bambara, Français et l’Anglais, est nanti d’une grande expérience en Gouvernance en démocratique et Politique. Puisque de 2010 à 2019, il fut Directeur Exécutif du Centre Malien Pour le Dialogue Interpartis et la Démocratie (CMDID). A cet effet, il a coordonné de nombreux projets et programmes, il a participé à la facilitation et la coordination des dialogues de Haut Niveau, à l’initiation et la facilitation lors des séminaires entre les acteurs politiques et ceux de la Société Civile. Il a collaboré avec : l’Institut Norvégien pour le multipartisme et la Démocratie ; la coopération allemande ; la MINUSMA ; l’Union Européenne, l’USAID et ONU-Femmes. En 2016, il est facilitateur associé à l’Ecole de maintien de la Paix Alioune Blondin Beye ; en 2014, il est Chercheur associé à l’Université de Floride (USA). En 2013, il est Chercheur associé à l’ONUDC/ Centre Koffi Annan. Comme Consultant, Dr Soumano, lors des périodes électorales, a participé à la facilitation du Dialogue Politique.

Dans ses publications, on retient, entre autres : 2008 « les modèles d’organismes électoraux: contribution à la réflexion des partis politiques »

Fondation CMDID ; 2010, « la future agence générale des élections au Mali: similitudes et différences avec le modèle du Ghana » Fondation CMDID ; 2014, « l’épreuve des réformes démocratiques au Mali: l’élite politique face au délitement de l’Etat», Centre d’études africaines – Université de Florida etc.

