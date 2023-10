Mali mode show 2023 : L’éloge des créateurs et promotion de l’industrie de la mode locale

Du vendredi 3 novembre au dimanche 12 novembre 2023 se tiendra la 4e édition de Mali Mode Show qui est une célébration annuelle de la mode, de la créativité et du Lifestyle. Organisé par Ibrahim Guindo dit Akim Soul (fondateur de l’AS Agency spécialisée dans la création de contenu et l’événementiel), le Mali Mode Show 2023 va rassembler des personnalités influentes, des designers de renom, des artistes et des amateurs de mode du monde entier. Cette 4e édition du Mali Mode Show est placée sous le thème “Oser l’audace”. Cette annonce a été faite le jeudi 5 octobre 2023 par les organisateurs de l’événement dont Ibrahim Guindo, Ynna Guindo, Modibo Samaké et Hawa Zouné.

Les conférenciers ont souligné que Mali Mode Show 2023 vise 5 objectifs majeurs : encourager les jeunes talents, promouvoir l’industrie de la mode malienne, valoriser l’identité culturelle, constituer une source d’inspiration pour le public, promouvoir l’image du Mali à l’international.

“Nous avons autour de nous beaucoup de jeunes designers talentueux qui aspirent à se faire une place sur la scène internationale de la mode. En choisissant le thème «Oser l’audace», nous les encourageons à exprimer leur créativité, à sortir des sentiers battus et à créer des designs uniques et avant-gardistes qui expriment leur personnalité. Le Mali Mode Show mettra en lumière le talent des créateurs maliens et contribuera à promouvoir l’industrie de la mode locale. Nous voulons donner toutes leurs chances aux acteurs du secteur en favorisant leur développement et attirer l’attention sur les créations uniques et de qualité qui émergent du Mali. Le Mali Mode Show souhaite aussi accompagner l’économie locale en mettant en avant les acteurs dynamiques, les talents créatifs, les entreprises et les initiatives portées par la quête de l’excellence, de l’innovation et du savoir-faire. Le thème «Oser l’audace» nous offre l’opportunité de fusionner la mode contemporaine avec les traditions et l’identité culturelle malienne. Les designers pourront puiser dans les motifs, les tissus et les techniques artisanales locaux pour créer des pièces uniques qui reflètent la beauté et la diversité de notre culture. En présentant des designs audacieux et innovants lors de l’événement, nous inspirons le public à sortir de sa zone de confort, à embrasser l’originalité et à oser exprimer sa propre individualité à travers la mode. Nous encourageons les personnes présentes à repenser les normes et à embrasser leur propre audace dans leur style personnel, à reprendre confiance dans l’avenir. En proposant cette édition sous le thème de l’audace dans la créativité, nous voulons attirer l’attention de la presse nationale et internationale sur notre créativité et notre dynamisme. Cela contribuera à renforcer l’image du Mali en tant que centre émergent de la mode et à attirer l’intérêt des professionnels de l’industrie en participant à la promotion d’une image positive du Mali. Il est important pour nous de faire valoir l’image d’un Mali jeune, entreprenant et qui prend en main l’avenir. Depuis 2018, nous travaillons à la concrétisation et à l’atteinte de ces objectifs”, a déclaré Ibrahim Guindo.

Ynna Guindo a dévoilé le programme de Mali Mode Show 2023 qui comprend, entre autres, des défilés de mode mettant en vedette des créateurs locaux et internationaux, des expositions d’art, des soirées exclusives, des concerts en direct, des ateliers de mode, des pop-ups de marques de luxe et bien d’autres activités.

“Le Mali Mode Show 2023 propose une exposition d’art contemporain pluridisciplinaire qui fusionne l’art et la mode pour créer une expérience visuelle captivante et novatrice. Nous proposons des installations, des performances qui captivent et des créations de mode qui repoussent les limites du design. Cette exposition d’art contemporain et pluridisciplinaire est une invitation à s’immerger dans un monde artistique où la liberté d’expression est célébrée et où les frontières entre l’art et la mode sont repoussées. Le Mali Mode Show 2023, c’est un moment chic en compagnie d’entrepreneurs/professionnels, celles et ceux qui façonnent l’univers du Lifestyle made in Mali (mode, beauté, bien-être, gastronomie, hôtellerie). L’avant-goût est l’occasion de dévoiler la programmation et les intervenants prévus tout au long des évènements Mali Mode Show. Mali Mode Show accueille un défilé de mode pour donner un avant-goût à l’événement. Se réunir autour de la créativité, échanger pour inspirer à la réussite et à l’excellence, tel est le crédo de cette activité”, a-t-elle déclaré.

Au cours de Mali Mode Show, il y aura le “Meet and Greet” qui est un lieu d’échanges, de dialogue entre différents univers professionnels en présence des plus éminents acteurs de la société actuelle. Le “Meet and Greet” offre un moment convivial et de détente après une journée de travail avec les invités, les partenaires et leur réseau d’affaires.

“Concert live, jeu et apéro seront au rendez-vous. Exclusivement dédié aux marques locales pour valoriser les matières locales, le défilé Made in Mali consacre sa scène à plus d’une dizaine de créateurs maliens ou labels installés au Mali. A travers cette activité, le Mali Mode Show aura à cœur de soutenir l’achat local, la relance des artistes et l’économie locale. Après le passage sur le très glamour red carpet du MMS, les illustres convives sont invités à contempler des collections inédites et exceptionnelles d’une quinzaine de créateurs de mode du Mali et d’ailleurs. Audace, innovation, créativité sont les seuls mots d’ordre sur une scène où mode, sonorités, vidéos et danse s’allient pour faire voyager le public dans un univers avant-gardiste et créatif. Du 3 au 12 novembre prochains, plus d’une dizaine de marques et designers seront présents pour faire vivre une expérience shopping exclusive parce qu’année après année, le Mali Mode Show prend une dimension médiatique de plus en plus importante. Cette notoriété grandissante rejaillit sur nos nouveaux partenariats et rebooste de plus en plus l’objectif d’excellence, de créativité, de savoir-faire et d’art de vivre”, a dit Modibo Samaké.

Siaka Doumbia

