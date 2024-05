La Commune rurale de Somasso a abrité du 18 au 22 mai, la 9e édition du Festival Bélénitougou. Une opportunité pour les organisateurs de concilier culture et développement au service de la communauté. Ce grand rendez-vous a tenu toutes ses promesses avec une grande mobilisation de toutes les couches sociales notamment les femmes et les jeunes venus de Bamako, Ségou, Bla, Koutiala.

Selon Markatié Dao, cette année, les organisateurs du Festival ont voulu mettre les petits plats dans les grands en introduisant plusieurs innovations au festival. “Après neuf ans dans l’organisation d’un festival, il faut nécessairement tirer les leçons et les enseignements afin de se projeter dans l’avenir. Le Festival Bélénitougou est initié afin de réunir les communautés qui se trouvent sur les espaces de la Commune rurale de Somasso. L’un des objectifs de ce festival est de créer un espace de brassage culturel entre les habitants de différents villages, ainsi les habitants de Somasso et les habitants des localités environnantes et lointaines. Aujourd’hui, notre Festival est en train de faire beaucoup d’échos parce qu’il y a une dizaine de villages autour de nous qui organisent qui s’inspirent de nos expériences en matière d’organisation du festival. Ils ont également l’humilité de venir sur le site pour nous demander comment nous procédons à la réussite d’un tel événement. Ce festival doit inspirer les décideurs du pouvoir public parce que nous sommes dans un pays qui a besoin de se parler et de se revoir pour parler un seul langage. Lorsque nous créons ce genre de cadre, nous créons forcément les conditions d’un développement endogène de notre pays sans passer par d’autres moyens”, a-t-il expliqué.

Parlant des atouts du festival, le président de l’Association pour le développement de Somasso, a indiqué que Bélénitougou a des avantages indéniables sur la communauté. “Le Festival a des atouts qui sont indéniables. Et cette année, nous avons développé un thème pour dire que nous ne devons compter que sur nos ressources humaines et matériels propres et c’est cela qui nous a amené comme à l’accoutumée de choisir une marraine qui a déjà fait ses preuves dans le cadre du développement socioéconomique de notre communauté. Elle est une Namadé, c’est-à-dire un enfant du village marié ailleurs, mais qui a toujours eu une pensée pour le développement de Somasso. C’est pour cela que Mme Koné Aminata Dao a été choisie comme marraine de cette 9e édition”, a-t-il terminé.

Mahamadou Traoré

Invite spécial du Belenitougou :

Abdou Coulibaly, promet un forage à la Commune de Somasso

Présent à la 9e édition du Festival Bélénitougou de Somasso en tant qu’invité spécial, Abdou Coulibaly, président de l’Association Siguida Yeelen du Mali (Asym), a encore fait parler son cœur en promettant l’installation d’un forage ultramoderne pour les populations de la Commune rurale de Somasso.

Le président de l’Asym salué les membres de l’Association pour le développement de Somasso (ADS) pour avoir initié ce festival. “Nous sommes très heureux de participer à ce festival qui ne cesse de grandir d’année en année. Ce festival permet d’apporter des opportunités de développement pour la Commune. Depuis plusieurs années, nous participons à cet événement culturel du cercle de Bla et nous avons constaté qu’il offre énormément d’opportunités aux populations. En tant que président de l’Asym, j’ai décidé avec l’organe exécutif de notre association d’apporter notre contribution à la réussite du festival. C’est dans cette dynamique que nous avons décidé d’offrir un forage ultramoderne à la Commune rurale de Somasso. Les travaux d’installation du forage seront bientôt entamés”, a-t-il annoncé. Et de féliciter les membres de l’Association pour le développement de Somasso pour la réussite des activités.

