La 23è édition de Maxi tour school a ouvert ses portes le jeudi 8 décembre dernier. Le plus grand concours interscolaire en Afrique de l’ouest, une école à ciel ouvert.

Prestige Consulting fait appel aux établissements scolaires de se tenir prêts pour le plus grand concours interscolaire. Une émission qui permet aux élèves et étudiants d’avoir une distraction dans le cadre de l’éducation. Une émission culturelle qui accompagne l’école. Maxi tour school est une stratégie pédagogique qui continue de par ses programmes : poésie, chant, chorégraphie, jeu de mots et lettres. Un programme qui permet aux élèves et étudiants d’aller chercher, fouiller, afin d’améliorer leur orthographe et facilité la communication.

« Ces derniers temps, nous remarquons que le niveau des élèves et étudiants du Mali a chuté. Maxi tour school se donne pour mission d’amener l’école malienne dans un monde d’excellence. Cette émission n’est pas seulement une émission de distraction, mais d’éducation », a dit Ismaël Balody, le promoteur de l’émission.

Aboubacar Sidiki Diarra

(Stagiaire)

Commentaires via Facebook :