Le mardi 8 mars 2022 en faveur d’une journée porte ouverte, des journalistes ont été à la rencontre de la riche culture malienne à travers des visites de magnifiques salles d’expositions. Qui, chacune en soi vante la riche tradition et pratique et histoire du Mali dans sa diversité.

Initiée dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme par le Musée de la Femme Muso Kunda , cette journée porte ouverte était une aubaine pour les visiteuses et visiteurs de se régaler des merveilles exposées au sein dudit musée. De plus que l’entrée était gratuite pour les femmes en ce jour de la célébration des droits des femmes. Dans les locaux du Mussée Muso Kunda c’est le rendez-vous d’un panel d’émotions à travers les boutiques contenant livres, décorations, cosmétiques, toiles, articles artisanaux, encens et encensoirs bref un véritable voyage à la rencontre du riche patrimoine du Mali. Le calme du cadre, la beauté architecturale modernité, sobriété et originalité, décuplent le plaisir du visiteur à aller s’abreuver des merveilles exposées dans les 4 salles où sont développées les thèmes portant sur : la marche des femmes ; le quotidien de la femme et le cycle de la femme ; des figures féminines victimes de mars 1991 ; les mannequins en tenues traditionnelles représentants différentes ethnies du Mali, , les coiffures traditionnelles du Mali etc. Dans le hall du bâtiment l’histoire est également contée, sur un mur où des visages des victimes de mars 1991 sont immortalisés à travers leurs photos. A quelques pas, plus loin, le visiteur fait connaissance des figures emblématiques de la promotion des droits des femmes au Mali, ces militantes de première heure de la lutte pour les droits des maliennes des années 1960 à nos jours (Sira Diop, Awa Kéïta, Fatoumata Siré Diakité et d’autres) sont présentées dans un cadre de verre qui les présente au public. Juste à côté d’elles, se trouve une autre salle qui régale l’œil avec les tissages traditionnels, des cotonnades témoignant la dextérité des artisans du Mali. Encore et encore d’autres merveilles sont exposées à Muso Kunda qu’il devient difficile de citer mais qui gagne à être visiter pour communier avec la culture malienne dans sa diversité. Le Musée Muso Kunda est également une école avec ses salles à ne citer que la salle d’exposition sur le mariage qui fait vivre toutes les étapes du mariage à la malienne (mariage religieux, coutumier et civil), à travers objets et photos les rites sont extraordinairement exposés.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

