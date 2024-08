Notre compatriote et non moins confrère Oumar Bakary Doumbia vient de publier aux éditions Publiwiz, en France, son second ouvrage. Dans ce récit, l’auteur raconte le difficile retour d’l’exil pour ceux qui sont partis.

Finalement déracinés, considérés dans le pays d’accueil, comme dans le pays d’origine comme “étranger”, il n’est finalement nulle part chez lui.

“Vilain gosse : Avalé par l’histoire” est justement le récit poignant de cette dualité. Le voyage enrichit, dit-on. Mais, dans le cas de l’exilé qui a vu des choses qu’il voudrait dupliquer chez lui, il est considéré comme une “chauve-souris”, ni oiseau, ni fauve.

Vouloir aider est interprété. L’indifférence encore plus.

Après un premier roman paru en 2021, Oumar Bakary Doumbia, installé en France, à Dole depuis des décennies, revient avec son second volume “Vilain gosse avalé par l’aventure”, sorti en juillet, sur des tranches de vie, des expériences personnelles. Ce récit “d’inspiration autobiographique”, est à la fois une carte postale pour les nostalgiques, car retraçant et parlant de Bamako et banlieues.

“Le retour était difficile, non seulement car il y a la misère qui s’accroît de jour en jour, mais le fait que moi aussi j’ai changé”, raconte Oumar Bakary Doumbia, à la presse française à la sortie de son livre. C’est ce changement qui l’a poussé à intituler son second livre “Avalé par l’aventure”. Il s’explique : “Je ne vois plus les choses avec le cœur mais avec les yeux, je suis devenu cartésien, alors qu’en Afrique, quand un problème se pose, on se base beaucoup sur les sentiments pour trancher”.

Ce récit qui se lit comme un roman d’amour, un amour inassouvi, pose la complexité du déracinement. Finalement, partir permet-il de se retrouver ou de se perdre à jamais ?

Alexis Kalambry

“Vilain gosse avalé par l’aventure”. Juin 2024. Editions Publiwiz. 92 pages. 12 euros

