Lors du stand de la Confédération des Etats du Sahel (AES), deux accords historiques ont été signés, marquant une avancée décisive dans l’application de la politique culturelle commune de l’Alliance des Etats du Sahel. Cet événement a permis de mettre en lumière la volonté affirmée des acteurs culturels de la région de renforcer les synergies entre les grandes manifestations artistiques et de dynamiser l’échange de pratiques et d’expertises.

Le premier partenariat a été conclu entre la Fondation Festival sur le Niger et le FESPACO, tandis que le second a été signé entre le FESPACO et la Biennale africaine de la photographie de Bamako. Ces collaborations, qualifiées d’« historiques », illustrent l’engagement commun pour promouvoir et valoriser le patrimoine culturel du Sahel, en facilitant notamment la mutualisation des ressources et le partage d’expériences artistiques.

Ces engagements ont été officiellement scellés lors du Festival sur le Niger à Ségou, au Mali, une manifestation culturelle de premier plan qui réunit chaque année divers acteurs du monde artistique et de la diplomatie culturelle. Au cours de cette cérémonie, le ministre de la Culture du Mali, Mamou Daffé, et son homologue burkinabé ont apposé leurs signatures, symbolisant ainsi l’ouverture d’une nouvelle ère de coopération culturelle au sein de l’AES.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie régionale plus vaste visant à consolider les liens entre les Etats membres, à promouvoir un échange culturel dynamique et à stimuler l’innovation artistique. En favorisant l’interaction entre festivals et biennales, l’AES entend renforcer son rayonnement sur la scène internationale tout en créant des opportunités économiques et professionnelles pour les acteurs locaux.

En définitive, la signature de ces accords représente une étape cruciale dans l’opérationnalisation de la politique culturelle commune de l’AES, démontrant que la coopération régionale peut constituer un levier essentiel pour le développement culturel et la valorisation du patrimoine commun.

A.S.

Commentaires via Facebook :