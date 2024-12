Les visiteurs sont très nombreux cette année également à se rendre à Bamako Parc Magic au parc national de Bamako. Pour cette 3e édition, la patronne de Dana Groupe, Mme Sissoko Fadima Zara Touré, à l’initiative de ce projet attend battre un autre record de participation des visiteurs. Commencée depuis le 1er décembre 2024, cette présente édition se poursuivra jusqu’au 1er janvier 2025.

Du Disneyland au Mali pour un mois ! Même si le Parc national du Mali avec les aménagement apportés en son sein à travers Bamako Parc Magic n’a pas atteint le niveau de divertissement de ce cadre récréatif de renommée mondiale, force est de reconnaitre que les organisateurs de Bamako Parc Magic, notamment la patronne de Dana Groupe Mme Sissoko Fadima Zara Touré, sont sur les traces de Disneyland. Il suffit d’y faire un tour pour se rendre à l’évidence de l’engouement créé autour de ce projet. Déjà à l’entrée, on constate une affluence des visiteurs qui sort de l’ordinaire. A l’intérieur, le décor se passe de tout commentaire. Comme son nom l’indique à Bamako Parc Magic, tout est magique, avec des décorations lumineuses, des jouets pour enfants et de nombreux stands où on peut trouver presque tout sur place. Un grand restaurant est aménagé avec différentes spécialités et des grillades surtout.

Pour la directrice générale de Dana Groupe, Bamako Parc Magic est un concept fait pour la famille, les enfants, les jeunes, les moins jeunes. “Ce cadre a été créé pour que les amis viennent dans un cadre illuminé, sécurisé et où ils peuvent se retrouver pour passer les fêtes de fin d’année.

Sur place, les visiteurs pourront voir beaucoup de choses notamment le marché de Noël, ouvert jusqu’au 1er janvier 2025, les artistes connus et moins connus viendront aussi se produire. Cette année nous avons donné aussi la chance à beaucoup de jeunes artistes pour se faire connaitre”, explique Mme Sissoko.

En tout cas, les visiteurs et les stands ne cessent d’augmenter d’année en année. “Cette année, nous avons beaucoup plus de stands que les autres années. A la première année, nous avons enregistré la participation de 140 000 personnes, la deuxième année soit l’année dernière nous avons vu la participation de 271 500 personnes et cette année nous comptons faire plus, car en une semaine, nous avons enregistré deux fois plus de visteurs qu’à la même période l’année dernière”, précise-t-elle.

Pour cette initiative, la patronne de Dana Groupe salue l’accompagnement des partenaires qui ont été d’un soutien précieux pour la réalisation de ce projet, au nombre de ceux-ci, elle cite Thé Zara, Moov Africa Malitel…qui les accompagne depuis trois ans et Soninkara Solar Electro pour ne citer que ceux-ci.

A Bamako Parc Magic il n’y aura pas de coupure d’électricité, assure la patronne de Dana Groupe, car les groupes électrogènes sont sur place pour parer à toute éventualité. Le lieu est accessible tous les jours depuis 9 h à 21 h et pendant les week-end les portes restent ouvertes jusqu’à 2 h du matin.

“J’invite tous nos compatriotes à venir en famille, car c’est un espace fait pour eux. Il y a à boire, à manger, à danser, à jouer. Il y a de la joie dans un espace sécurisé et l’entrée est passée à 2000 F CFA par personne depuis le 13 décembre dernier et ce prix sera maintenu jusqu’au 1er janvier 2025. Sinon bien avant cette date c’était à 1000 FCFA par personne” a soutenu Mme Sissoko Fadima Zara Touré.

Kassoum Théra

Cheick Ahmed Tidiane Kane de Moov Africa Malitel :

“Nous accompagnons Bamako Parc Magic depuis la 1re édition”

S’il y a une présence très remarquée à cette 3e édition de Bamako Parc Magic, c’est certainement l’opérateur historique de téléphonie au Mali Moov Africa Malitel. Ses stands, ses supports de communication sont visibles partout, ce, depuis l’entrée avec les vendeurs de tickets jusque dans l’enceinte du Parc. Pour Cheick Ahmed Tidiane Kane, gestionnaire des partenariats et relations presse de Moov Africa Malitel, cette présence est plus que logique et se justifie par notre volonté constante d’être toujours plus prêt du public malien. “Permettez-moi d’abord de vous transmettre les salutations fraternelles et amicales de notre directeur général Monsieur Abdelaziz Biddine, qui ne ménage aucun effort pour soutenir les causes nobles et justes d’où notre présence à cet événement. Nous sommes en partenariat avec Dana Groupe depuis plusieurs années pour son projet ville lumière. Pour Bamako Parc Magic, nous sommes présents depuis la 1re édition”, a rappelé M. Kane. Selon lui, Moov Africa Malitel, une entreprise citoyenne, socialement responsable et soucieuse du bien-être de la population malienne, ne pouvait aucunement rester en marge de ce grand événement qu’est Bamako Parc Magic. “Je précise également que nous sommes aussi le partenaire officiel et stratégique du Parc national depuis plusieurs années et récemment du Zoo national. Notre présence à cet événement se justifie par notre volonté constante d’être toujours plus prêt de nos publics et c’est pourquoi nous avons déployé des commerciaux, pour faciliter l’identification de nos clients, de faciliter leurs opérations de mobile money et d’acheter facilement nos produits. Je profite de cette occasion pour souhaiter une très bonne et heureuse année 2025 à tous nos clients et partenaires, vivement la prochaine édition”, a-t-il terminé.

K.THERA

