Promotion de la culture et de la création au Mali : Le chef de la coopération de l’UE assiste à la Rentrée des activités de Don sen folo-lab

A une cinquantaine de kilomètres de Bamako, Don Sen Folo-Lab, dirigé par le danseur et chorégraphe Lacina Koné, accueille depuis cinq ans des artistes en résidence pour des formations en danse, photographie, dramaturges et arts plastiques. Ce centre culturel, niché au cœur de la verdure, constitue un véritable laboratoire de création et d’expérimentation pour les artistes en quête de nouvelles expressions. Le jeudi 6 mars 2025, Michel De Knoop, Chef de la coopération à la Délégation de l’Union européenne (UE) au Mali, s’est rendu à Bancoumana pour découvrir les activités du centre et mesurer son impact sur la scène artistique locale. Un centre dédié à la recherche et à la création artistique.

Fondé en 2020, Don Sen Folo-Lab est conçu comme un espace de résidence où les artistes peuvent se consacrer à la recherche, à l’expérimentation et à la création. Son ambition est de renforcer le dialogue entre les artistes et les communautés locales, en favorisant un nouvel imaginaire collectif.

En plus de l’accueil d’artistes en résidence, le centre abrite deux autres projets majeurs : « Gninini » : un laboratoire dédié aux jeunes chorégraphes d’Afrique, qui leur offre un cadre d’échange et de perfectionnement.

« Gninifè Sorofè » : un programme de formation destiné aux jeunes artistes maliens et étrangers, visant à enrichir leurs compétences et à élargir leurs horizons artistiques.

Ces initiatives ont permis à de nombreux artistes, qu’ils soient plasticiens, photographes, comédiens, dramaturges ou danseurs chorégraphes, de séjourner à Bancoumana pour perfectionner leur art.

Le retour du projet « Zèmè » et la naissance de « Zemèba »

L’un des moments forts de cette visite du chef de Programme de l’UE a été l’annonce de la reprise officielle du projet « Zèmè », lancé en 2022 mais interrompu à la suite d’incident. Pour symboliser cette renaissance, une nouvelle pirogue est actuellement en cours de fabrication à Bamako et sera baptisée « Zemèba ».

« C’est dans cet esprit que nous avons relancé les résidences avec des danseurs et des dramaturges », a expliqué M. Fofana, l’un des initiateurs du projet.

L’appréciation du Chef de la coopération de l’UE

Lors de sa visite, Michel De Knoop a pu découvrir le travail accompli par Don Sen Folo – Lab et échanger avec ses responsables et les artistes en résidence. Il a notamment assisté à plusieurs performances artistiques, illustrant la richesse et la diversité des expressions développées dans ce centre.

A l’issue de la visite, il s’est dit impressionné par la dynamique du centre et a salué l’engagement de Lacina Koné et de son équipe.

« Je suis très content d’être venu ici. Très clairement, vous avez créé un espace qui répond parfaitement aux objectifs fixés : offrir un cadre de créativité et d’expression artistique. Nous avons eu la chance de voir plusieurs spectacles qui témoignent d’une volonté forte de transmettre des messages humains et universels ». Il a également encouragé les initiateurs du projet à poursuivre leurs efforts.

Un festival original en préparation : « Miss des Anes »

Outre la relance des activités de « Don Sen Folo – Lab », la cérémonie a aussi été l’occasion d’annoncer la prochaine tenue d’un festival insolite : « Miss des Anes ».

Organisé par Don sen folo et porté par la jeunesse de Bancoumana, ce festival se déroulera le lendemain de la fête de Tabaski. L’objectif ? Créer un espace de convivialité et d’humour à travers une compétition inédite.

« Nous avons choisi l’âne comme symbole. Ce festival permettra aux habitants de Bancoumana et d’ailleurs de se retrouver dans une ambiance festive et de se critiquer avec humour, sans animosité. Chacun pourra venir avec son âne et le décorer comme bon lui semble. A l’issue de l’événement, le plus bel âne sera récompensé », promet un des organisateurs du festival, membre de la fédération Founou founou.

Avec cette initiative originale, Don sen folo, la federation founou founou et la jeunesse de Bancoumana entendent mettre en valeur la culture locale tout en renforçant les liens sociaux à travers une approche ludique et artistique.

Yaye Astan Cissé

