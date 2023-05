Le samedi 20 mai 2023, dans la médiathèque de l’institut français de Bamako, « Ce que j’aurais aimé savoir avant de me marier » de Gary Chapman a fait l’objet de la rencontre hebdomadaire du Club des Lecteurs du Mali. La présentation dudit livre a été faite par Ramatoulaye Diallo, membre du club. C’était en présence des responsables, membres et sympathisants du club des lecteurs du Mali et plusieurs amoureux du livre.

Ce livre composé de 12 chapitres indique de prime abord qu’il ne suffit pas d’aimer pour se marier. Avant de mettre l’accent sur les attitudes à adopter pour la réussite de la vie de couple, notamment les langages de l’amour qui sont au nombre de cinq. L’exposante n’a pas manqué de souligner que les mariés reproduisent ce qu’ils ont appris consciemment ou inconsciemment de leurs parents, d’où l’adage « Tel père tel fils ; telle mère telle fille ». Cependant, dit-elle, cela peut être évité à travers la communication entre les couples.

Des critiques ont été faites à l’endroit du livre. Pour certains, il ne faut rien aimer savoir avant de se marier ; c’est quand on y entre qu’on découvre ce qu’il y a. Ce qui a été le cas de l’auteur. « Ce livre n’est pas destiné au Maliens », dit un intervenant. Pour d’autres, il faut se préparer avant le mariage, chercher d’abord à s’aimer « à se marier à soi-même », car le mariage veut dire « se supporter, il n’est pas doux, il est nécessaire ». Il a aussi été demandé aux couples de « communiquer vrai ». Les interventions du grammairien qui a corrigé les fautes, de l’évaluatrice qui a corrigé les tics et du policier, ont mis fin à la rencontre.

Trois jours avant, c’est-à-dire le mercredi 17 mai 2023, s’est tenu un café littéraire au Lycée Ba Aminata Diallo. Le recueil de nouvelles de Mamadou Konaté « Le RETOUR » a fait l’objet dudit café qui a enregistré la présence de l’auteur lui-même ; de Monsieur Coulibaly, responsable du club du Lycée Ba Aminata Diallo ; de Tiémoko Diatigui Diakité, modérateur, accompagné de Aminata Diallo, tous membres du Club des Lecteurs du Mali. La présentation du livre a été faite par mademoiselle Sirantou Sanogo, élève dudit lycée. Les échanges ont porté sur les thèmes des 12 nouvelles qui composent le livre, notamment la violence en milieu universitaire, la prostitution, la vie au campus, la corruption…

Ce café littéraire a été initié par le Club des Lecteurs du Mali dans le but de créer un espace d’échange entre les élèves et les auteurs afin de leur donner le goût de la lecture.

Siaka Coulibaly

