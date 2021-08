Revalorisation du bogolan : La 5ème édition du FIMAB prévue du 24 au 27 août.

L’association paraître pour séduire ( APPS) organisera du 24 au 27 août à l’hôtel Olympe, la 5ème fois le festival international de la mode autour du bogolan. L’information a été relayée lors d’une conférence de presse ce jeudi 12 août au palais de culture par les organisateurs.

Avec 10 pays invités lors de ce festival, les organisateurs espèrent encourager les habitants au port quotidien de la cotonnade traditionnelle en l’occurrence le Bogolan. À cet effet, lors de cette conférence de presse, le représentant du ministre de l’artisanat de la culture de l’hôtellerie et du tourisme, M. Maïga a indiqué que le département reste attaché aux valeurs traditionnelles du Mali, en l’occurrence celles qui rayonnent le savoir-faire malien.

Pour sa part, Mme Haïdara Oumou Touré représentante du maire de la commune V dira qu’il s’agit de revaloriser le bogolan dans notre quotidien vestimentaire. Et que c’est le lieu de remercier les organisateurs. Le bogolan a longtemps été un modèlede fierté pour le Mali. Cela doit être renouvelé.

Pour sa part, le président de l’association paraître pour séduire (APPS) Fousseyni TRAORÉ a affirmé que son association ne cesse de multiplier les initiatives pour faire connaître le bogolan malien. Pour cette 5ème édition, les pays invités viendront aussi avec leur stylistes et mode vestimentaire traditionnel. Tous les confectionneurs du Bogolan maliens sont sont associés au festival. Et les activités sont entre autres : défilés de mode, des prestations d’artistes, des expositions, et des sketchs théâtraux sur le vivre ensemble et la revalorisation des mœurs.

