Ségou’ art Festival sur le Niger 2025 : Rendez-vous du 4 au 9 février 2025

Du 4 au 9 février 2025, la ville de Ségou vibrera au rythme de la 21e édition du Ségou’ Art-Festival sur le Niger. Cet événement phare de la culture malienne et ouest-africaine s’impose, une fois de plus, comme une vitrine de la créativité et un espace de dialogue culturel.

Sous le thème « Diversité culturelle, paix et unité », cette édition se veut un symbole fort de cohésion sociale à travers l’art et la culture. À une époque marquée par des tensions et des défis sécuritaires dans la région sahélienne, le festival entend célébrer la richesse des différences et renforcer les liens entre les peuples.

La foire commerciale, l’un des temps forts du festival, réunira plus de 400 exposants venus des quatre coins de la sous-région ouest-africaine, et même au-delà. Produits artisanaux, œuvres d’art, textiles, bijoux et objets décoratifs seront à l’honneur, reflétant la diversité des savoir-faire locaux et régionaux.

Un programme riche et varié

Avec une affluence attendue de près de 300 000 visiteurs, le festival promet d’être une plateforme d’échanges économiques et culturels. Artistes, collectionneurs, amateurs d’art et curieux se côtoieront dans une ambiance conviviale et festive.

Outre la foire, le festival proposera des expositions d’art contemporain, des concerts de musique traditionnelle et moderne, des spectacles de danse, des conférences et des ateliers artistiques. Le célèbre Village du Festival sera, comme à chaque édition, le cœur battant de l’événement, offrant aux visiteurs une immersion totale dans la culture malienne.

En célébrant la diversité culturelle, le Ségou’Art-Festival sur le Niger 2025 envoie un message fort : « la culture est un puissant levier pour bâtir la paix et l’unité dans la région ». Cette 21e édition s’annonce donc non seulement comme une fête artistique, mais aussi comme un moment de réflexion sur l’avenir du vivre-ensemble en Afrique de l’Ouest.

Rendez-vous à Ségou, du 4 au 9 février 2025, pour vivre une expérience unique au cœur de la culture africaine !

Yaye Astan Cissé

