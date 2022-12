Ségou’Art/Festival sur le Niger, l’un des plus grands festivals annuels de musique et d’art, se déroulera à Ségou du 31 janvier au 5 février 2023, sur les berges du fleuve Niger. Le thème de cette année est : « Patrimoine et Créativité ».

Ségou’Art/Festival sur le Niger est un espace de promotion de l’art contemporain africain. Pour l’édition 2023, plusieurs activités ont été programmées. Ce sont : l’exposition « Bi Mali », le Mali contemporain avec des artistes émergents du Mali; l’exposition internationale des artistes confirmés d’Afrique et d’ailleurs; des expositions OFF à travers la ville de Ségou ; un atelier curatorial panafricain avec Simon Njami; un atelier d’art plastique pour les enfants avec Souleymane Ouologuem ; l’exposition des galeries d’art du Mali; le mur de marionnettes de Yaya Coulibaly; et une exposition muséale.

Les innovations

L’équipe d’organisation a décidé d’initier à partir de cette édition nationale la Foire de l’Art contemporain (FLAC) afin de mettre la lumière sur la créativité des artistes maliens et leur permettre de vendre leurs œuvres. En effet, la FLAC, selon les organisateurs est une occasion pour les créateurs de rencontrer des collectionneurs, amateurs et des articles locaux.

Pour ce qui concerne l’exposition « Bi Mali », elle est un espace de visibilité et de promotion pour la génération montante des artistes visuels du Mali. « Cette exposition est exclusivement dédiée aux artistes maliens pour montrer leur savoir-faire », indique le communiqué de presse qui annonce l’évènement.

Il y est indiqué la tenue d’atelier curatorial panafricain qui vise à donner aux jeunes Africains les outils pour devenir des commissaires d’exposition. Cette initiative sera sous la direction de Simon Njami. Elle enregistrera l’intervention de critiques d’art et d’artistes reconnus. Cet atelier curatorial panafricain vise également à renforcer une production qualitative de l’art, et à créer une masse critique de jeunes curateurs et journalistes culturels du continent qui s’intéressent aux métiers de critiques d’Art et de commissariat d’exposition.

Cette édition de Ségou’Art/ Festival sur le Niger sera une belle occasion de présentation du Maaya Bulon, le nom donné à une pièce spécifique de l’architecture malienne, un espace multifonctionnel qui est le siège du pouvoir familial, clanique ou villageois, de la tradition hospitalière, lieu de conservation d’objets protecteurs, des Esprits. « Lieu des grandes décisions, du pouvoir collectivement exercé en prenant à témoins les forces ancestrales, les divinités, pour que la maisonnée, la communauté villageois continue de garder son unité, sa cohésion, à fonctionner et à prospérer », le communiqué présente le Maaya Bulon comme un lieu où se pratique l’hospitalité (accueil, discussion, échange avec l’hôte), une notion centrale dans la culture malienne.

Cette année, il aura aussi le colloque de Ségou qui est une espace internationale de discussions et d’échange autour des grands thèmes et enjeux de notre société. Cet espace qui accueille des chercheurs, des créateurs et des décideurs, va cette année innover en initiant une plateforme créative d’échange et de partage d’expérience qui consistent à organiser des séries de conversations avec des personnes ressources et des tables rondes sur différentes thématiques.

Tables rondes et autres

Pour l’édition 2023, les conversations seront autour du thème « Patrimoine et Créativité » et les tables rondes s’articuleront autour des thèmes : « Arts, culture et changements climatiques : enjeux et perspectives et la circulation des œuvres et la mobilité des artistes, quelles stratégies pour mettre en réseau les opérateurs d’Afrique de l’Ouest? ».

En ce qui concerne le Korê Fab Lab, conçu comme un espace de promotion et de collaboration créative pour les jeunes entrepreneurs porteurs de projets qui sont dans le domaine de l’innovation technologie, le design, les industries culturelles et créatives… sera de la programmation. Et, occupera une place importante dans les activités.

Ségou’Art/Festival sur le Niger, c’est aussi la caravane culturelle pour la paix, un projet Sahélo-transsaharien créatif et conscient, soutenant la paix, la tolérance et la solidarité au Sahara et dans la région du Sahel.

L’édition 2023 Segou’Art/Festival sur le Niger offrira des performances de théâtre, de conte et de danse au centre Culturel Korè de Ségou (CCK), avec des groupes locaux, nationaux et internationaux. Ce sera une opportunité pour les nombreux festivaliers venus de différents horizons de découvrir la richesse culturelle du Mali.

Hawa Fofana

(stagiaire)

Commentaires via Facebook :