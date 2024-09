Souke et Siriki : En spectacle au CICB

C’est ce soir, à partir de 19 h au CICB, que les artistes comédiens Souké, Siriki et Fati, le trio de la série “Bobo-Diouf’” seront en spectacle avec plusieurs autres artistes comédiens du Mali. L’annonce a été faite par la commission d’organisation mercredi 18 septembre lors d’une conférence de presse à Bamako.

Mahamadou Tiendrébéogo dit Souké, Fréderic Soré dit Siriki et Pauline Ouattara dite Fati, le trio légendaire des “Bobo-Diouf”, comme on les appelle seront en spectacle d’humour ce soir au CICB de 19 h à zéro heure, selon la commission d’organisation. Ils seront accompagnés d’autres humoristes maliens tels qu’ATT Junior, Petit Guimba, Petit-Bandit, Yaro, entre autres.

Selon le président de la commission d’organisation, Antandou Ismaïl Karembé dit Savandio, ce spectacle rentre dans le cadre de la célébration des 25 ans de carrière des trois comédiens, à savoir Souké, Siriki et Fati.

A en croire M. Karembé, après plusieurs pays, le trio légendaire a décidé d’offrir à Bamako ce spectacle de quatre d’horloges, de rire et de joie pour célébrer leur 25 ans de carrière au Mali.

Aux dires des trois stars du jour, ce n’est pas leur première fois au Mali. A leur dire, ils sont venus plusieurs fois au Mali et sillonné certaines contrées maliennes en organisant des spectacles. “Le Mali et le Burkina, sont deux pays de même nombril. Nous avons juste quitté chez nous pour venir chez nous. Nous sommes ici chez nous”, a exprimé Souké. Ce qui justifie pour lui le thème de la soirée : “Paix, cohésion et intégration à travers la culture”.

Les tickets seront disponibles dans les points de vente, devant le CICB et en ligne sur E-Ka-Ticket, Maxit et Orange Money, selon l’organisateur principal, Antadou Karembé. Les tickets simples sont vendus à 5000F, pour les VIP, 10 000F et 20 000 FCFA pour les VIP. “Sortez nombreux pour nous soutenir“, a lancé le trio aux ressortissants du Burkina qui se trouvent au Mali.

Koureichy Cissé

