Pour la 7ème fois consécutive, Bamako vibrera du 25 au 26 janvier prochain, au rythme du festival “Spot on Mali Music”. Pour annoncer les couleurs de l’événement, les organisateurs étaient ce mercredi face à la presse.

Selon les organisateurs du festival, ce rendez-vous musical qui se tient régulièrement depuis sept ans, est devenu un tremplin pour les artistes maliens.

“Nous tentons de donner une possibilité à nos artistes confirmés de présenter leur musique devant des invités que nous faisons venir de l’extérieur. Cette année, il y’aura des promoteurs de spectacles en provenance de la Finlande, de l’Islande, de la Suède, du Danemark et un Chinois qui s’intéresse aussi à la musique malienne“, a expliqué Moussa Diallo, coordonnateur général du festival. Et le président de la commission scientifique, Barou Diallo, de corroborer, en martelant que “Spot on Mali“ music permet également aux artistes maliens d’être vus dans le monde entier. “Tellement que le Mali est riche, on ne prend pas les artistes comme ça. On prend ceux déjà confirmés. Il y’a tellement d’artistes confirmés au Mali, qu’il faut les montrer au reste du monde. Et ce festival ouvre cette porte“, a-t-il ajouté.

Le président de la commission scientifique a également annoncé une programmation riche et variée s’appuyant sur la musique de toutes les régions du Mali. “Elle sera à l’image du Mali dans sa diversité et dans sa richesse culturelle“, a soutenu Barou Diallo.

Pour cette 7ème édition, le thème est “le chemin de la paix commence dans le cœur“.

Oumar B. Sidibé

