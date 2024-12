Cédéao: un Tribunal spécial pour juger les crimes en Gambie

La Cédéao acte un tournant historique en approuvant la création d’un Tribunal spécial pour la Gambie.

La Conférence des chefs d’État de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), réunie ce dimanche à Abuja pour sa 66e session ordinaire, a pris une décision historique en approuvant la création d’un Tribunal spécial pour la Gambie.

Cette juridiction, une première dans la région, aura pour mission de juger les responsables des graves violations des droits humains commises entre juillet 1994 et janvier 2017, période marquée par la présidence de Yahya Jammeh, battu en décembre 2016 par Adama Barrow.

Cette initiative repose sur les recommandations de la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRRC), mise en place par le gouvernement gambien en 2018. Dans son rapport de novembre 2021, la TRRC avait préconisé des réparations, des réformes institutionnelles et des poursuites judiciaires contre les principaux responsables des crimes, tels que la torture et les traitements inhumains.

Le Tribunal, qui intégrera des éléments de droit national et international, sera basé en Gambie, avec la possibilité d’organiser des audiences dans un pays tiers en cas de contraintes sécuritaires. Il réunira des juges et experts gambiens, régionaux et internationaux.

Le président Adama Barrow a salué cette avancée majeure, exprimant sa reconnaissance envers la Cédéao et ses partenaires pour leur appui. Le ministre de la Justice a, quant à lui, réaffirmé l’engagement du gouvernement à garantir justice et réconciliation pour les victimes tout en œuvrant à bâtir une société plus équitable.

