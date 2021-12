Unité de gestion du projet

Avis à manifestation d’intérêt pour services d’un consultant individuel pour la réalisation des audits annuels de performance environnementale et sociale du projet de développement de mini centrales hydroélectriques et des reseaux de distribution associes (pdm-hydro) pour les années 2021, 2022 et 2023

AMI N° 03/UGP/EDM-SA/PDM HYDRO/2021

Le Gouvernement de la République du Mali a obtenu un don et un crédit du Fonds Africain de Développement FAD pour couvrir une partie des coûts du Le Projet de Développement de mini Centrales Hydroélectriques et des Réseaux de distribution associés. Il est prévu d’utiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif aux services d’un consultant individuel pour la réalisation des audits annuels de performance environnementale et sociale du projet pour les années 2021, 2022 et 2023.

Le Projet de Développement de mini Centrales Hydroélectriques et des Réseaux de distribution associés (PDM-Hydro) a pour objectif d’accroitre la puissance installée de la République du Mali et d’améliorer le taux d’accès des ménages à l’électricité, principalement par la construction de deux mini-centrales hydroélectriques à Djenné et Talo. La phase actuelle, suite aux contraintes de financement concernera d’abord la construction de la centrale de Djenné de 7.5 MW et ses réseaux de distribution associés (environ 106 Km de HTA), avec l’électrification de 22 villages. Le financement du projet est assuré par la Banque Africaine de Développement (BAD).

OBJECTIF ET JUSTIFICATION DE LA MISSION

L’audit de conformité environnementale et sociale a pour objectif d’évaluer le niveau de conformité du projet aux exigences Environnementales et sociales applicables. L’audit se concentrera spécifiquement sur l’évaluation du degré de conformité avec les dispositions de l’accord de financement, y compris les législations, réglementations et procédures nationales, les exigences environnementales et sociales du bailleur et les bonnes pratiques industrielles internationales (BPII) du secteur du projet. L’audit identifiera les non-conformités, les bonnes pratiques et les lacunes, et recommandera des mesures correctives.

TACHES DU CONSILTANT

Le consultant externe qualifié retenu est censé entreprendre les tâches suivantes :

Examiner les exigences des politiques environnementales et sociales du bailleur, y compris le changement climatique et le genre. Examiner les législations, réglementations, normes et procédures nationales applicables, y compris l’autorisation légale nationale, les permis et certificats requis avant les actions. Examiner les rapports disponibles sur le projet, y compris le rapport d’évaluation du projet, les accords de prêt/don, les rapports périodiques de mise en œuvre du projet, toute la documentation pertinente et les enregistrements disponibles et nécessaires à l’évaluation de la performance Environnementales et Sociale du projet. Organiser une réunion d’ouverture avec les membres de l’Unité de Gestion du projet, de l’Ingénieur Conseil, du contractant, etc. Déterminer et convenir, avec l’Unité de Gestion du projet, de la portée, de la méthodologie et de l’ensemble des critères spécifiques de l’audit de conformité. Évaluer la capacité réelle de gestion et de suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation convenues et des documents Environnementaux et sociaux connexes applicables au projet. Tenir des consultations avec les organismes de réglementation et les parties prenantes concernés (y compris, mais sans s’y limiter, l’Unité de Gestion du projet (UGP), les bénéficiaires locaux, les personnes affectées par le projet, la société civile, les ministères et les entrepreneurs), sur l’état du projet en ce qui concerne les risques et impacts Environnementaux et Sociaux identifiés ainsi que les mesures d’atténuation et les autorisations légales planifiées et mises en œuvre. Effectuer des inspections du site du projet pour évaluer les activités E&S mises en œuvre, y compris la gestion des entrepreneurs et les risques et impacts environnementaux et sociaux connexes. Préparer un rapport complet. Le rapport doit présenter une analyse convaincante des constatations et des causes au regard de la portée et des critères d’audit prédéterminés. Il devrait présenter une analyse logique (qualitatif et quantitatif) de l’efficacité des mesures d’atténuation, des risques résiduels, des questions d’environnement, santé et sécurité (ESS), etc. Le rapport comprendra également un plan d’action de correction (PAC) résumant les recommandations concrètes pour le suivi des conclusions et des mesures correctives, y compris des coûts clairement estimés, les rôles et les responsabilités spécifiques. Organiser une réunion de clôture avec l’Unité de Gestion du projet et les responsables des fonctions auditées. Le but de cette réunion est de présenter les constatations de l’audit afin de s’assurer qu’elles sont clairement comprises et reconnues par l’entité auditée. Toute opinion divergente en suspens, entre le consultant et l’entité auditée, doit être discutée et enregistrée.

La durée totale de la prestation est estimée à trente (30) jours calendaires (y compris les visites de terrain) pour chaque année.

L’Unité de Gestion du projet (UGP), invite les consultants qualifiés à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants individuels intéressés doivent faire acte de candidature en fournissant les informations adéquates sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour lesdites prestations (le curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications et les expériences dans des missions comparables, les copies des diplômes, les attestations de formations, les références de prestations similaires accompagnées des preuves de réalisation notamment des attestations de services faits délivrées par le Client, certificats de travail, etc) à l’adresse ci-dessous mentionnée.

Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015 », qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

QUALIFICATIONS DU CONSULTANT

Le consultant sélectionné doit répondre aux exigences minimales suivantes :

Au moins un diplôme Bac+5 dans les disciplines liées à la gestion environnementale et sociale.

Un minimum de cinq (5) années d’expérience professionnelle pertinente en audit environnemental et social. Une expérience dans les grands domaines de l’évaluation environnementale et sociale et, dans la gestion et la surveillance de l’environnement, est un atout.

Expérience dans la préparation et/ou la gestion de la mise en œuvre des EIES, PGES, PAR de projets financés par la BAD ou d’autres Institution Multilatérale de Développement.

avoir une connaissance des politiques environnementales et sociales ainsi que des lois et règlements environnementaux et sociaux de la République du Mali ou avoir d’expérience des politiques environnementales et sociales similaires à celles du Mali ;

avoir une bonne connaissance de la langue française

Une expérience au Mali serait un avantage supplémentaire.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et les Termes de référence complets à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures de bureau suivantes : 9 h à 15 h (heures locales) du lundi au vendredi.

DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les expressions d’intérêt doivent être envoyées et/ou déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 20 Décembre 2021 à 15 h00 locales (GMT) et porter expressément la mention : « recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation de l’audit environnemental et social du Projet de Développement de mini Centrales Hydroélectriques et des Réseaux de distribution associés.

Unité de Gestion du PDM-HYDRO à ACI 2000, Rue 332 en face du Centre d’Information Gouvernementale du Mali (CIGMA), République du Mali-Bamako, Tél : (00223) 66 75 36 65

E-mail : [email protected]:

E-mail : [email protected];

CRITERES D’EVALUATION

Les critères d’évaluation et le barème de notation y relatif, sont :

(i) Qualification générale (Diplômes et expériences générales) 20 Points 1.1 Qualification : Bac+5 au moins dans les disciplines liées à la gestion environnementale et sociale : 08 points Qualification inférieure, ou diplôme non conforme, ou absence de copie du diplôme : Disqualifié 08 1.2 Expérience professionnelle pertinente en audit environnemental de 5 ans au moins : 12 points Expérience pertinente inférieure à 8 ans : 0 point 12 (ii) Expériences spécifiques relatives aux prestations à effectuer 10 Points Avoir participé en qualité d’auditeur environnemental et social à des missions d’audit environnementale et sociale des Projets : 2,5 points par mission similaire. 10 (iii) Expériences et/ou Connaissance des politiques environnementales et sociales 65 Points 3.1 Expérience spécifique dans la préparation et/ou la gestion de la mise en œuvre des EIES, PGES, PAR de projets financés par la BAD ou d’autres Institution Multilatérale de Développement : 50 points (à raison de 10 points par mission simialire) 50 3.2 Avoir participé en qualité d’auditeur environnemental et social à des missions d’audit environnementale et sociale des Projets de développement au Mali : 15 points (à raison de 7,5 points par mission similaire) 15 (iv) Expériences dans un pays de la sous-région 05 Points 4.1 Avoir participé en qualité d’auditeur environnemental et social à des missions dans un pays de la sous-région : 5 points (à raison de 2,5 points par mission similaire)

(*) NB : les qualifications et les expériences des consultants seront évaluées sur la base des justifications fournies.

La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. Le consultant classé premier dont la note totale est égale ou supérieure au score minimum ci-avant cité sera invité à négocier un contrat. En cas de consultants classés 1er ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre d’expériences similaires évalués au critère (iii) 3.1 sera sélectionné.

Le coordonnateur du Projet

Tountou BALLO

