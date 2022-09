Dans sa déclaration en date du 22 septembre 2022, à l’occasion du 62ème anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le parti RDS (Rassemblement pour le Développement et la Solidarité) a, dans une déclaration signée par le Pr El Hajj Younouss Hamèye Dicko, président du parti, salué la résilience des Maliens face à l’adversité, à l’hostilité, à l’embargo et aux forces du mal. Aussi, le parti reste solidaire aux actions des FAMA, notre grande armée du 20 Janvier 1961 ! Lisez la déclaration en intégralité !

DECLARATION 22 SEPTEMBRE 2022

​Le Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (R.D.S.), parti historique malien de la SOLIDARITE, félicite la Nation malienne pour nos 62 ans d’indépendance !!

​Cet anniversaire a déjà un gout moins amer que certains précédents, notre Nation recouvre petit à petit une dignité et une souveraineté qui semblaient perdues !

Le R.D.S. s’incline sur la mémoire de tous les patriotes tombés au champ d’honneur, sur toutes les victimes de la crise multidimensionnelle qui secoue notre Patrie.

Nous rappelons à nos concitoyens que la Nation malienne existe depuis des millénaires et aujourd’hui, ce n’est qu’une nouvelle forme d’existence pour le MALI moderne !

​62 ans ne sont rien par rapport à notre civilisation et notre culture gigantesque en symboles et héritage !

Maliennes, maliens, le R.D.S. vous salue pour votre résilience, nous faisons face à l’adversité, à l’hostilité, nous avons subi un embargo et les forces du mal nous attaquent de toutes parts ! Malgré cela, nous refusons désormais les fausses amitiés et luttons pour notre dignité, notre développement et pour l’avenir de nos enfants et ce, avec nos propres moyens !

​L’ennemi demeure au-dedans comme au dehors, maliennes et maliens soyons vigilants et réactifs pour nos épouses, nos maris, nos mères, nos pères, nos frères, nos sœurs, nos fils, nos filles, pour la PATRIE, pour la NATION !

​Restons confiants car aujourd’hui, la MINUSMA, elle-même reconnait une baisse de 42 % du nombre de civils tués par rapport au 1ier Trimestre 2022 !

Le R.D.S. reste solidaire de nos FAMA, notre grande armée du 20 Janvier 1961 !

Bonne Fête de l’Indépendance !

Bon 22 Septembre 2022 !

VIVE LE R.D.S.

VIVE L’ARMEE MALIENNE,

VIVE LE MALI,

POUR UN DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE !

Le Président du R.D.S.

Pr El Hajj Younouss Hamèye DICKO

– Commandeur de l’Ordre National du Mali

– Chevalier de l’Ordre Internationale des Palmes Académiques du CAMES

– Ancien Ministre

