Après les propos irrespectueux du président Macron contre le régime malien : Les mises en garde de l’ATIR

L’Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie (ATIR) se dit très surprise par l’irrespect et la haine dont le régime malien est victime de la part du Président français, SEM. Emmanuel Macron. Ainsi, lors de la Conférence des présidents de l’alliance, après analyse du Rapport d’Analyse Méthodique et Intelligente (AMI4) du 4e trimestre de la Transition, le regroupement a fait une déclaration signée par le président de l’ATIR, Pr Younouss Hamèye Dicko. Nous vous livrons la déclaration en intégralité !

DECLARATION DE L’ATIR : L’OUTRAGE D’EMMANUEL MACRON, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE COMMIS ENVERS LA NATION MALIENNE.

e Samedi 2 Octobre 2021, la Conférence des Présidents d’ATIR s’est penchée sur son Rapport d’Analyse Méthodique et Intelligente (AMI4) du 4e trimestre de la Transition, ainsi que sur le cas devenu inquiétant de Monsieur Macron, Président de la République française dont l’irrespect et la haine pour le régime malien n’est même plus dissimulable.

Lors de la 76e Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, le Premier ministre, SEM ChoguelMAIGA, a livré, au monde, le message du Mali le Samedi 25 Septembre 2021. Ce fut le moment fort de l’Assemblée Générale. Après avoir décrit la situation difficile de notre pays, le Premier ministre tire la conclusion suivante : ” Aussi, la nouvelle situation née de la fin de l’Opération Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l’exposant à une espèce d’abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome ou avec d’autres partenaires, de manière à combler le vide que ne manquera pas de créer la fermeture de certaines emprises de Barkhane dans le Nord de notre pays. Cette situation doit également inciter les Nations Unies à avoir désormais une posture plus offensive sur le terrain “.

Voilà les deux phrases qui marquent la différence de la 76e Assemblée Générale avec les autres assemblées de l’ONU. Ce sont ces phrases qui ont poussé la France à mobiliser le ban et l’arrière ban et à lancer toutes ses forces offensantes et insultantes contre la nation malienne:

” Voici Madame la ministre des Armées de France Florence Parly qui arrive, très fâchée, l’insulte dans la bouche, qualifiant le message du Mali par ces paroles : ” C’est beaucoup d’hypocrisie, C’est beaucoup de mauvaise foi, beaucoup d’indécence ” !

” Et revoici, arrivant à bride abattue et très bruyant, SON EXCELLENCE, ELLE-MÊME, MONSIEUR EMMANUEL MACRON, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, PRESIDENT D’UN PEUPLE AMI DU PEUPLE DU MALI, PROFERANT L’OUTRAGE HISTORIQUE ENVERS LA NATION MALIENNE, en ces termes : ” J’ai été choqué. Ces propos sont inacceptables. C’est inadmissible. C’est une honte et ça déshonore ce qui n’est pas un gouvernement, issu d’un coup d’état dans un coup d’état, qui est de légitimité démocratique nulle ” et, enfin Monsieur Macron a osé dire : ” Je sais que les Maliens ne pensent pas ça ” !

Ainsi, à l’affront, à l’arrogance et au mépris, Monsieur Macron ajoute une contre vérité en affirmant que les ” Maliens ne pensent pas ça “, cherchant honteusement à diviser les Maliens. En fait, Monsieur Macron ne sait rien et concernant les Maliens, nous l’invitons à méditer ce proverbe : ” quel que soit l’amour qu’Allah a pour toi, Il préfère MUHAMMAD “. Après le départ du premier gouvernement de la transition, son échec à l’ONU, à l’UA et à la CEDEAO pour nuire au Mali, Monsieur Macron a non seulement ostensiblement annoncé son départ, mais a dit à la face des Maliens que son armée ne va plus collaborer avec l’armée malienne ; que les Français lui demandent alors pourquoi il a envoyé précipitamment à Koulouba une délégation conduite par un Général ? A-t-il senti que le peuple malien allait lui infliger une riposte et une humiliation qu’il ne saurait même pas imaginer ?

Monsieur Macron est régulièrement au Centre d’algarades indignes d’un Chef d’Etat.

​Le voici champion du droit à la liberté d’expression en validant ses caricatures offensantes et insultantes contre le Prophète Mohamed (PSL), puis l’outrage au peuple malien et l’insulte au peuple algérien. Monsieur Macron, un jeune homme qui n’a pas 45 ans, sans beaucoup de tact, offense qui il veut, donne des leçons au monde entier.

Il y a quelques jours cependant, l’affaire de sous-marins avec l’Australie et les Etats-Unis, personne n’a vu s’ouvrir la bouche de Monsieur Macron, lui qui agresse sans ménagement les autres nations. A peine si le ministre le Drian a osé dire que ” c’est un coup dans le dos ” oubliant même le mot ” poignard ” car on dit ” un coup de poignard dans le dos “. MOR YA !

Enfin, le peuple malien est fier de son discours porté à l’Assemblée Générale des Nations Unies et il s’agit de tout le peuple malien :

” ATIR rappelle que le peuple est celui-là pour lequel la mort est meilleure que la honte et désormais l’hypocrisie, la mauvaise foi, l’indécence et la honte ne sont pas du côté malien, mais bien du côté de Madame Florence Parly et de Mr. Emmanuel Macron.

” ATIR s’incline avec respect devant la mémoire des 52 soldats français morts à l’ennemi au Mali et au Sahel, notamment celles de Damien mort à Konna et de Blascoà Gossi.

” ATIR s’incline devant la mémoire des milliers de maliens civils et militaires tombés au cours de cette guerre injuste.

” ATIR Salue les Autorités de la Transition et félicite le Premier ministre Choguel MaÏga pour avoir honoré le peuple malien à la tribune des Nations Unies le 25 Septembre 2021, en livrant au monde le message de la Nation malienne au grand dam de Monsieur Macron.

” ATIR demande au Président de la Transition et au Premier ministre de la Transition de prendre toutes les dispositions pour la défense du Mali, y compris tout contrat avec Wagner.

” Enfin ATIR estime, qu’il faut établir un partenariat Stratégique de défense avec la Fédération de Russie sans délai.

Vive ATIR, Vive le Mali.

Bamako, le 4 Octobre 2021.

P/ ATIR

Le Président

Pr. El Hajj Younouss Hamèye DICKO.

