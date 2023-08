Nous sommes très inquiets face à l’escalade des hostilités entre le Gouvernement Malien et le Cadre stratégique permanent (CSP). Nous appelons toutes les parties à faire preuve de retenue et à s’engager en faveur d’une cessation durable des hostilités qui ouvrira certainement la voie à une entente de grande portée. Le pays ne doit point sombrer une nouvelle fois dans une guerre sans la moindre perspective. Seul l’arrêt immédiat des hostilités par toutes les parties au conflit peut mettre un terme à la tragédie qui a déjà causé tant de morts, tant de blessés et tant de souffrances dans notre pays. Les mésententes actuelles ne doivent pas entraver les efforts visant à mettre un terme au cycle de violence et à conclure l’accord de paix. Gardons-nous d’effectuer des actions qui pourraient avoir des conséquences désastreuses sur l’avancement sur la conclusion de l’accord de paix et notre capacité à sa mise en œuvre.

Et dans les jours critiques qui suivront la cessation des hostilités, nous comptons sur les deux parties à faire encore plus, en commençant dès maintenant à nous réunir autour de l’accord de paix afin d’obtenir des avancées significatives et le conclure, mais aussi et surtout prendre les décisions éclairées essentielles à la réussite de nos démarches une pour une réconciliation finale et durable, et surtout montrer la volonté politique nécessaire qui nous permettra de consolider notre nation.

Que Dieu assiste notre pays et qu’Il bénisse nos efforts communs

Cheick Boucadry Traore

