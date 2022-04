Troisième (3ème) article de l’an 2022 et 40ème au total depuis janvier 2019, l’appât du gain couplé à la recherche effrénée de gloire ont aveuglé Abdoulaye Sall qui se prend pour le début et la fin de l’Association Cri-2002 fondée par feu Maître Abdoulaye Sékou SOW, ancien Premier Ministre et ancien Conseiller à la Cour Constitutionnelle.

Sall se comporte comme si, Maître Sow décédé, il n’y a plus de force morale pour le surveiller et même le contraindre à mettre fin à l’accaparement du bien commun. Eh bien, la fronde contre lui et plus précisément la pétition lancée en juillet 2021 par les membres fondateurs vivants le lui rappelle superbement. Mais Sall n’en a cure parce qu’il a un problème avec l’éthique, la morale et le bon sens, problème qu’il a d’ailleurs inculqué à son valet 1er qu’est Modibo Koly et le plus opportuniste de tout son sinistre petit entourage, l’enseignant retraité moussa traoré.

Sall, anonyme fonctionnaire retraité reconverti en agent de développement ou acteur de la Société civile ou que sais-je encore, se considère par-dessus tout comme chef d’entreprise et non comme sociétaire Cri-2002, association dont les règles lui pèsent lourdement. Voilà la source de la difficile cohabitation entre lui et la jeune garde intrépide formatée à l’école du GRAND Maître SOW, démocrate dans l’âme et dans l’esprit, patriote et visionnaire ; tout le contraire de Sall qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez.

Tels les membres du célèbre roman de la journaliste américaine Nancy H. Kleinbaum paru en 1989 et titré le Cercle des poètes disparus, pour Sall aussi, c’est « Carpe diem » vivre le temps présent. Point.

C’est tout cela qui déroute l’opinion publique tant son verbe ne rime pas avec les faits au sein de l’Association Cri-2002 qui symbolise désormais le GROS MENSONGE ASSOCIATIF. Et Sall perdit toute crédibilité : plus il s’entête, plus il s’enfonce dans la boue et le discrédit à son grand désarroi. Posture ô combien pathétique !

Et c’est ce qui justifie le titre du présent article pour faire comprendre à nos chers lecteurs que toute la gymnastique (aussi bien les faits que le verbe) de Sall vise à l’accaparement de Cri-2002. Gymnastique VAINE du fait du sérieux de la fronde qui porta la crise devant la justice. Et la justice sévit contre Abdoulaye Sall en désarticulant ses décisions honteuses voire indécentes de vouloir exclure les membres fondateurs de Cri-2002 et aspirer rester seul maître à bord du navire. DIEU est avec la VERITE ! etlaisse Satan est avec le mensonge.

Statuts et règlement intérieur piétinés par Sall et Modibo Koly, Secrétaire général né pour avaler des couleuvres

Tels des analphabètes, ces deux messieurs venus à la direction de Cri-2002 par pur hasard, se donnent le luxe de saboter les fondements de l’Association en faisant preuve d’abus dans autant dans l’organisation répétitive d’assemblées Générales frauduleuses que dans la prise de décisions farfelues.

Les dispositions statutaires en matière d’AG et de prise de décisions voire de sanctions ont été ignorées par Sall aveuglé par la haine suite à l’ampleur des critiques à l’encontre de sa gestion chaotique.

L’on ne saurait assez décrire tous les tenants et aboutissants du long règne de AbdoulayeSall à la tête de Cri-2002 tant les mauvais actes sont dans l’ordre normal des choses pour ce monsieur. Il se croit en terrain conquis considérant Cri-2002 comme son butin de guerre du fait que lui-même ne s’attendait pas à le diriger.

Ses sorties médiatiques intempestives et calculées s’inscrivent dans le cadre d’élucubrations malveillantes et arrivistes visant à accéder des postes publics de responsabilité. Peine perdue, les tenants des rênes du pouvoir le connaissent assez pour s’en méfier comme de la peste. C’est pourquoi, quelques talentueux journalistes éditorialistes s’en sont donnés à cœur joie quand il occupa le plus petit ministère en avril 2011 dans le gouvernement Kaïdama Cissé.

Manuel de procédures administratives, financières et comptables, instrument clé de gestion superbement ignoré en termes de répartition des tâches du personnel

Exigé par les partenaires, il est dans la pratique foulé aux pieds par Sall et acolytes car constituant un obstacle à la gestion opaque et personnalisée des biens sociaux Cri-2002 comme en témoigne la gestion des deux (02) véhicules.

Grief : l’étendue de la compétence du Permanent est usurpée par Sall qui a peur de rendre compte de sa gestion et pour cela se repose sur les 2 ou 3 béni oui tagnininaw pour se protéger.

Autre grief : Sall ne voulait pas voir le contrôleur de gestion. Il a fallu mon insistance en tant que Permanent pour que ce dernier se résolve à participer aux activités Cri-2002 sans pouvoir effectuer sa tâche statutaire de surveillance de la gestion du staff de projet.

Enième grief : En revenant aux dispositions dudit Manuel, le rôle du Permanent est « veiller au bon fonctionnement des activités de l’association ainsi que à l’exactitude arithmétique des pièces comptables ».

C’est dans la mise en œuvre de ces dispositions que Sall s’est rendu compte de ces pouvoirs qu’il considère comme un piège à lui tendu tant l’homme est de mauvaise foi et n’est pas du genre à collaborer sur de bases saines étant toujours dans les combines qui finissent par rattraper l’auteur qu’il est.

Bureau fantoche et frauduleux mis en place le 12 janvier et incidemment annulé par la Cour d’Appel

Ayant soit ignoré d’inviter les membres fondateurs soit faisant fi de la règle élémentaire morale de les convoquer, Sall voulut forcer la mise en place d’un bureau à sa botte avec des nouveaux venus connus de lui seul. Une telle attitude révèle le vrai visage de AbdoulayeSall comme l’as des combinards.

C’est ainsi que Sall mit en place un bureau fantoche et frauduleux en porte à faux avec les textes fondateurs de Cri-2002 ; un bureau taillé sur mesure de 14 membres sans les anciens hormis le contrôleur de gestion que le Permanent est parvenu à imposer en l’invitant à participer aux activités contre le gré de Sall qui ne voulait point le voir à cause naturellement de sa fonction de contrôle.

Bref, un bureau indigne ni plus ni moins formé de 12 membres composés des béni oui, tagnininaw et chercheurs de postes à Cri-2002, leur vache à lait. Hélas pour eux, le fouet tout frais de la VERITE a sonné le glas de la fausseté car la violence s’est mise au bout de l’espérance tant miroitée par Sall pour comploter contre les principes et valeurs fondateurs de Cri-2002. C’est suite à cela que la plupart des opportunistes qu’il a pris dans le tas de ses connaissances dans la rue ont juré de ne plus mettre pied à Cri-2002 ayant pu établir leur propre conclusion sur le sérieux de la contestation interne contre Sall.

Le nombre d’années passé à Cri-2002 par dévouement et abnégation ne permet pas au Permanent de s’accommoder des désiderata de Sall tant que les principes et valeurs fondateurs de Cri-2002 sont allégrement foulés au pied, d’où la demande insistante de démission pure et simple de Sall à la tête de Cri-2002, demande de démission confortée par l’Arrêt de la Cour d’Appel désavouant Sall pour son comportement irresponsable et aventurier.

Bref, la présidence de Sall se résumeà des exclusions arbitraires notamment des membres fondateurs, des Assemblées Générales truquées mettant en place des bureaux indignes et si frauduleux, des sorties médiatiques à outrance émaillés de discours décousus et inopportuns et que sais –je encore ?

Abdoulaye Sall est un cas désespéré car l’homme ne s’amendera jamais jusqu’à ce qu’il visite la tombe.

Rédaction cavalière des rapports volumineux sans rapport avec le contrat

Sall seul s’asseoit et rédige ses rapports bidons, lourds et « habillés » selon ses propres termes pour embobiner le partenaire technique et financier qui ne se retrouve point dans ses écrits de multiples pages sans aucun rapport avec l’accord de subvention, base des rapports. Seul le pitoyable secrétaire général a vent de ses rapports. Or, il se trouve que lui est un technicien de l’ANPE (spécialiste en statistiques), avec de faibles expertises tant en gestion de projets qu’en rédaction de rapports de projets de développement et de gouvernance.

C’est ainsi que la lugubre trésorière se fait berner par son ex patron de l’OPAM. Or Cri-2002 n’est pas l’OPAM. Et comme toujours, l’entourloupe finit par se refermer sur son auteur, en l’occurrence Sall à la surprise générale de ses acolytes Modibo koly et Aïssétoucoulibaly. Dans l’équipe Cri-2002, il n’y a pas plus assidu ni plus expérimenté dans la gestion des projets que le Permanent ; et c’est ce Permanent que Sall ne veut pas voir du fait de ses critiques à son encontre.

Biens mobiliers Cri-2002 accaparés sans vergogne

Le cas le plus illustratif est relatif à la gestion des deux véhicules Cri-2002 : l’un acheté sur fonds de la coopération suisse en 2010 et l’autre sur fonds de la coopération luxembourgeoise en 2016.

C’est ainsi que Sall s’est accaparé de la Nissan et laisse la Toyota se détériorer pour la simple raison que le Permanent qui a droit à ce véhicule est critique à son égard et il n’a aucun pouvoir de le passer à quelqu’un d’autre au risque de s’exposer car cela s’apparenterait à une gestion familiale d’un bien associatif passible de poursuites judiciaires.

Sall se croit malin, mais à malin, malin et demi. Cela, il l’apprendra à ses dépens avant que cette crise ne finisse permettant de prendre un nouvel élan sans Sall et ses quelques acolytes assoiffés de postes faciles et d’argent tout aussi facile. Et que Abdoulaye Sall se le tienne pour dit : il ne peut résister à la manifestation de la VERITE qui n’est pas de son côté, loin s’en faut. Sall est sur une pente qui glisse lamentablement vers sa perte inéluctable. Mais c’est connu. Le monde a changé et le Mali avec: la honte ne tue plus dans ce Maliba aux valeurs de dignité ancestrale.

Mamadou F. KEITA

Secrétaire à l’organisation depuis août 2000

Conseiller Permanent

Commentaires via Facebook :