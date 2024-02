L’activisme diplomatique des États-Unis au Mali soulève des questions fondamentales sur la souveraineté nationale et les bonnes pratiques diplomatiques, alors que l’ambassadrice américaine s’engage de plus en plus dans les affaires politiques internes du pays.

Dans les arcanes de la diplomatie malienne, une nouvelle tendance suscite des débats et des préoccupations croissantes : l’activisme politique des États-Unis. L’ambassadrice des États-Unis semble marcher désormais sur les traces de l’ancien ambassadeur français, Joël Meyer, expulsé du Mali en février 2022, suite à des remarques jugées provocatrices du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et surtout à cause de ses accointances avec les milieux politiques décidés à saboter le processus de la Transition.

Réévaluer la présence et l’engagement américains dans la région

En effet, l’ambassadrice américaine semble avoir intensifié son implication dans les affaires intérieures du Mali. Cette ingérence suscite des interrogations quant au respect des bonnes pratiques diplomatiques et à l’impact sur la souveraineté nationale du Mali.

L’expulsion de Joël Meyer a marqué un tournant décisif dans les relations diplomatiques entre la France et le Mali, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle dynamique avec les États-Unis. Si ces derniers ont le droit légitime de défendre leurs intérêts au Mali, la question de l’ingérence dans les affaires politiques internes du pays est devenue un sujet sensible. Les autorités maliennes ont clairement établi des lignes rouges à ne pas franchir, affirmant la primauté de la souveraineté nationale et des choix stratégiques du Mali dans toute interaction diplomatique.

Le mercredi 21 février 2024, des experts américains, sous la direction de la présidente du Conseil National de Sécurité, ont eu des échanges avec le « Cadre des partis et Regroupements politiques » malien, présidé par le Dr Bocary Tréta, rapporte Nouvel Horizon dans son N°6820 du jeudi 22 février 2024. Cette réunion révèle l’intention des États-Unis de revoir leur politique étrangère dans la région du Sahel, en particulier au Mali. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et politiques majeurs, les États-Unis cherchent à réévaluer leur présence et leur engagement dans la région.

Il est important de noter que cette réunion fait partie d’une série d’autres auxquelles l’ambassadrice pensait avoir participé discrètement. Elle a également rencontré l’ADEMA et abordé avec ce parti la présence des Russes au Mali et d’autres problèmes qui ne relèvent pas de son statut. Cependant, elle n’avait pas anticipé la vigilance accrue des autorités maliennes de la transition, qui surveillent étroitement chaque démarche.

Nouvelle dynamique diplomatique

Cependant, au-delà des discussions officielles, l’activisme politique des États-Unis, à l’initiatives inappropriée de son ambassadrice, soulève des préoccupations, voire des indignations quant à l’équilibre délicat entre l’influence étrangère et la souveraineté nationale. Il est essentiel que les États-Unis, tout en poursuivant leurs intérêts légitimes, respectent les normes diplomatiques internationales et travaillent en partenariat avec le gouvernement malien pour promouvoir la stabilité, la démocratie et le développement durable dans le respect des principes diplomatiques et des orientations de l’Etat hôte.En fin de compte, une diplomatie responsable, basée sur le respect mutuel et la coopération, est indispensable pour garantir des relations harmonieuses entre les nations et assurer le bien-être des populations locales au Mali. La vigilance et le dialogue continus entre les parties concernées restent essentiels pour naviguer dans cette nouvelle dynamique diplomatique. L’hospitalité ne saurait être synonyme de laisser-aller. Que l’ambassadrice des États-Unis au Mali revoie donc sa copie par respect pour les autorités de la Transition et pour la stabilité du Mali.

Correspondance particulière

