Évènements du 17 septembre 2024 Bamako : Non à l’amalgame

La colère et l’indignation engendrées par les évènements tragiques du 17 septembre 2024 à Bamako ont abouti à une scène surréaliste qui ne sert ni la cohésion au sein de notre armée encore moins notre combat pour notre souveraineté et notre intégrité.

Dès les premières heures des attaques terroristes contre l’Ecole de gendarmerie et l’aéroport, nous avons malheureusement été témoins de vindicte populaire macabre, de faits d’arrestation, de lynchage et d’assassinat de présumés terroristes sur la base de leur apparence physique ou ethnique.

A la suite de notre armée qui a condamné et appelé à éviter tout amalgame, nous nous insurgeons contre ces pratiques inopportunes aux conséquences incalculables sur notre tissu social.

Pour rappel, le rôle de la population n’est pas de se faire justice mais plutôt d’alerter les forces de l’ordre sur les cas suspects afin qu’ils soient traités de façon idoine par des personnes habilitées. Nous rappelons aussi que notre combat pour notre dignité et notre souveraineté n’est ni ethnique encore moins religieux.

Dans un contexte de guerre asymétrique où l’ennemi n’a pas de visage, la prudence dans la communication s’impose à tous. Même si nous n’avons pas de statistiques, il est évident que notre armée regroupe toutes les ethnies et religions du pays. Donc, nous persistons à croire que toutes volontés de faire glisser notre combat sur le terrain ethnique peut engendrer une cassure au sein de notre armée.

Cet amalgame recherché par les terroristes n’a pour objectif que de semer les germes d’une guerre civile au détriment de notre cousinage à plaisanterie. Il est de notre devoir de faire beaucoup attention pour ne pas faire le jeu des obscurantistes.

Tout en comprenant le ressenti d’une population en détresse économique et sécuritaire, nous disons clairement que la vindicte populaire, qui donne l’impression d’une chasse aux sorcières, braque l’opinion et les institutions internationales sur notre pays. Elle ne sert ni notre armée à plus forte raison la cause défendue par notre pays en cette période charnière.

Nous dénonçons avec véhémence toute communication visant à stigmatiser une communauté ou une religion. Aussi, nous appelons les autorités à sévir contre toutes pratiques qui ne sont pas sans rappeler la Radio des Mille collines.

Nous profitons pour rappeler aux populations que le renseignement, c’est chacun de nous. Donc toute défaillance à ce niveau est collective. Désormais nous devons faire fi des allégations des vidéo mans et jouer notre rôle de source du renseignement.

C’est à ce seul prix que nous sauverons le Mali.

Ty Chérie

Porte-parole du Front pour la paix au Mali

