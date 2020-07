In memoriam: Ibrahima N’diaye : La noblesse et l’exemplarité faites homme!

Sous ce temps pluvieux et dans ce pays inquiet que ne manqueront pas de veiller plusieurs saints dont toi-même, des parents et des amis éplorés, tu reposeras bientôt à jamais. C’est notre destin à tous, un jour ou l’autre, quand et au lieu décidés par Celui qui nous est tous supérieur. Mais toi, ton repos n’a pas été volé. Tu n’auras montré et enseigné que le travail, y compris sur le lit de mort. Tu n’auras montré et enseigné que le bon exemple, la rectitude, l’amour du prochain. Nous te voyions lutter contre la fatalité, serrant les dents pour qu’aucun gémissement ne sorte de ta bouche de noble. Nous n’avions pas compris ou accepté ce qui s’est produit un soir de peine. Tu pars comme beaucoup d’autres sans aucune médaille pour saluer ton dévouement au service public, mais tout le monde sait, tout le monde a vu: le travail était ton honneur et ta raison d’être. Ta belle famille, les Thiam, et ta veuve résignée, Koumba dite Sadio, te saluent aujourd’hui, du salut sincère qui accompagne les grands hommes. Fatim, Abdoulaye, Thierno Ahmed et Lallaicha ont la lourde tâche de te continuer. Avec tes bénédictions, ils y arriveront. Dors en paix, grand Monsieur!

Adam THIAM

