Justice pour Ogossagou, 23 Mars 2019 – 23 Mars 2021, 2 ans de silence Mali

Samedi 23 Mars 2019 – Mardi 23 Mars 2021, deux ans déjà et toujours Ogossagou semble sombrer de plus en plus dans les abîmes de l’histoire. Tôt le matin de ce samedi 23 Mars 2019, la plus grande tragédie humaine du Mali est survenue dans ce village, visant exclusivement les membres d’une seule communauté. Faisant plus de 160 victimes civiles enfants, femmes, jeunes et vieux tous sans arme, froidement mis à mort à cause de leur appartenance ethnique. Les victimes, leurs parents et tous les maliens épris de paix et de justice attendent que la justice soit rendue. La justice nationale ou internationale rattrapera inéluctablement les auteurs du carnage, ses inspirateurs, protecteurs et leurs complices. La tragédie d’Ogossagou ou l’Etat du Mali face à l’Histoire. Vivement la fin de l’omerta de l’État sur le carnage d’Ogossagou.

Commentaires via Facebook :