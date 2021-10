KIDAL =Kit Individuel Difficile A Lâcher

Hama, leader des Jeunes Patriotes de Gao, est noir de colère

Il s’arrache les cheveux depuis des douzaines de mois – mars 2012

Il fulmine, bombe le torse, gonfle ses biceps…outrage et défi !

Il lui faut aller rendre visite à son cousin Assarid Ag Habitant l’autre côté de sa terre natale, dans l’Adrar ;

Chemin faisant, voilà qu’une horde de soldatesques armés

Jusqu’ aux dents l’interpellent :

–Eh toi là, où tu vas ?

–Mais, chez moi ! Qui êtes-vous pour me poser cette question?

–Nous? Ha, ha! Nous sommes la baïonnette et le canon

De son Altesse François 2ème ci-devant Empereur des Hexagonais

–Otez-vous de là, bande de coloniaux attardés! Dans l’Adrar, j’y vais!

–Garnement! Tu as perdu le Nord, tu as perdu aussi la tête!

Sais-tu que depuis le temps du Géant De Gaule nous, on a pas quitté des yeux

Ces dunes de sables, ni ces grottes noires où sont enfouis des trésors de Pétrole, d’uranium, de gaz, de terres rares…euh d’eau et plus encore,

–Hé, hé! Quel brigandage, le temps de la coloniale est enterré

Depuis cinq décennies! La terre bénie de Sony Ali Ber, Askia Mohamed,

Firhoun n’appartient qu’à ses descendants seuls!

–Ho, ho! Continue de rêver…désormais, ta terre est devenue notre

Kit Individuel Difficile A Lâcher par Hollande et les siens!

Car tes frères égarés, Narco-Jihado-Terroristes, avides d’argent facile et D’espace, d’un tour de turban, par pactes et accords signés, nous l’ont cédé Depuis…Kankélétigui et son clan sont témoins…Alors, tire-toi de là ou je tire !

-Achibaga ! Ay goka ! Non ! Je reviens, et vous retournerez plus vite

Que vous êtes venus…car NOUS SOMMES UNE RACE BRAVES GUERRIERS

QUI POUSSENT ET REPOUSSENT !

Maître Ibrahim BERTHE

Ancien député – Bamako MALI Chronique de décembre 2016

